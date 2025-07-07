SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD X
Hamas Izzet Qordhowi

GOLD X

Hamas Izzet Qordhowi
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 122%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
912
Profit Trade:
716 (78.50%)
Loss Trade:
196 (21.49%)
Best Trade:
331.86 USD
Worst Trade:
-99.92 USD
Profitto lordo:
2 610.36 USD (96 743 pips)
Perdita lorda:
-1 473.68 USD (98 980 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (25.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
337.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
43.54%
Massimo carico di deposito:
141.59%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.22
Long Trade:
434 (47.59%)
Short Trade:
478 (52.41%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
3.65 USD
Perdita media:
-7.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-269.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.50 USD (4)
Crescita mensile:
30.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
269.50 USD (11.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.46% (269.50 USD)
Per equità:
70.36% (704.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 911
archived 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 805
archived 332
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.2K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +331.86 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.83 USD
Massima perdita consecutiva: -269.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
Non ci sono recensioni
2025.09.09 04:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 02:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 01:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 12:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 14:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 02:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 01:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.08 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.08 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 22:39
A large drawdown may occur on the account again
