- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
912
Profit Trade:
716 (78.50%)
Loss Trade:
196 (21.49%)
Best Trade:
331.86 USD
Worst Trade:
-99.92 USD
Profitto lordo:
2 610.36 USD (96 743 pips)
Perdita lorda:
-1 473.68 USD (98 980 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (25.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
337.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
43.54%
Massimo carico di deposito:
141.59%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.22
Long Trade:
434 (47.59%)
Short Trade:
478 (52.41%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
3.65 USD
Perdita media:
-7.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-269.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.50 USD (4)
Crescita mensile:
30.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
269.50 USD (11.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.46% (269.50 USD)
Per equità:
70.36% (704.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|911
|archived
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|805
|archived
|332
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.2K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +331.86 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.83 USD
Massima perdita consecutiva: -269.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
