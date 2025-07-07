- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
118 (62.43%)
Loss Trade:
71 (37.57%)
Best Trade:
5.44 USD
Worst Trade:
-4.26 USD
Profitto lordo:
187.23 USD (288 407 pips)
Perdita lorda:
-85.92 USD (8 550 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (9.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
30.84%
Massimo carico di deposito:
19.54%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
10.61
Long Trade:
90 (47.62%)
Short Trade:
99 (52.38%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-9.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.02 USD (16)
Crescita mensile:
130.21%
Previsione annuale:
1 579.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.55 USD (11.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.26% (8.86 USD)
Per equità:
11.33% (9.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD_i
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD_i
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD_i
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.44 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +9.32 USD
Massima perdita consecutiva: -9.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hi, welcome to my Signal...
About my signal
Pair : GBP USD.
No Martingale.
Use Stop Loss.
Let's be successful together
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2 026%
3
4.1K
USD
USD
106
USD
USD
15
0%
189
62%
31%
2.17
0.54
USD
USD
19%
1:500