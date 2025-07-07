SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Maestro FT
Budy -

Maestro FT

Budy -
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 172%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
139 (47.44%)
Loss Trade:
154 (52.56%)
Best Trade:
194.82 AUD
Worst Trade:
-107.83 AUD
Profitto lordo:
5 254.23 AUD (186 123 pips)
Perdita lorda:
-3 532.95 AUD (255 592 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (290.01 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
416.38 AUD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
84.86%
Massimo carico di deposito:
41.99%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.68
Long Trade:
218 (74.40%)
Short Trade:
75 (25.60%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
5.87 AUD
Profitto medio:
37.80 AUD
Perdita media:
-22.94 AUD
Massime perdite consecutive:
9 (-98.97 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-237.71 AUD (8)
Crescita mensile:
162.92%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
280.56 AUD
Massimale:
467.88 AUD (39.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.41% (467.95 AUD)
Per equità:
14.08% (182.46 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 107
GER40 44
NAS100 35
US30 34
USDJPY 28
GBPUSD 10
CHFJPY 10
USDCAD 4
EURAUD 4
GBPAUD 4
USDCHF 4
UK100 3
AUDCAD 2
GBPJPY 1
BTCUSD 1
AUDUSD 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 783
GER40 166
NAS100 114
US30 -3
USDJPY 20
GBPUSD 146
CHFJPY -38
USDCAD 87
EURAUD 52
GBPAUD 54
USDCHF -6
UK100 -24
AUDCAD -4
GBPJPY -21
BTCUSD -44
AUDUSD -5
GBPCAD 34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
GER40 1.7K
NAS100 7.4K
US30 226
USDJPY -300
GBPUSD 1.3K
CHFJPY -1.3K
USDCAD 1.4K
EURAUD 1.1K
GBPAUD 1.9K
USDCHF -120
UK100 -312
AUDCAD -36
GBPJPY -587
BTCUSD -122K
AUDUSD -63
GBPCAD 418
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +194.82 AUD
Worst Trade: -108 AUD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +290.01 AUD
Massima perdita consecutiva: -98.97 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.02 × 82
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 117
FPMarkets-Live
0.50 × 14
Darwinex-Live
0.54 × 57
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICTrading-MT5-4
0.67 × 3
Eightcap-Live
0.71 × 79
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 709
FPMarketsLLC-Live
1.25 × 293
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
44 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 23:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 04:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 19:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 19:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 19:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
