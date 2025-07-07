SegnaliSezioni
Ming Ming Li

AUTOEA CANDLE

Ming Ming Li
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 13%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
60 (51.28%)
Loss Trade:
57 (48.72%)
Best Trade:
32.28 USD
Worst Trade:
-12.70 USD
Profitto lordo:
375.35 USD (14 496 pips)
Perdita lorda:
-310.08 USD (12 245 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (30.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.71 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
9.57%
Massimo carico di deposito:
9.68%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
66 (56.41%)
Short Trade:
51 (43.59%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
6.26 USD
Perdita media:
-5.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-31.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.62 USD (6)
Crescita mensile:
4.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.61 USD
Massimale:
77.17 USD (12.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.57% (77.17 USD)
Per equità:
3.99% (20.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD-ECN 59
XAUUSD-ECN 32
EURJPY-ECN 14
USDCAD-ECN 5
EURCAD-ECN 4
USOUSD-ECN 2
USDJPY-ECN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD-ECN 38
XAUUSD-ECN 5
EURJPY-ECN 43
USDCAD-ECN -5
EURCAD-ECN -10
USOUSD-ECN -6
USDJPY-ECN 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD-ECN 1.1K
XAUUSD-ECN 644
EURJPY-ECN 1.5K
USDCAD-ECN -167
EURCAD-ECN -233
USOUSD-ECN -554
USDJPY-ECN 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.28 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +30.70 USD
Massima perdita consecutiva: -31.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 11:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 20:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 08:15
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
