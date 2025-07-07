SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Master Fibo Indo
Hansen Benedictus Kurli

Master Fibo Indo

Hansen Benedictus Kurli
0 recensioni
Affidabilità
191 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2022 1 407%
Monex-Server2
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 332
Profit Trade:
1 576 (67.58%)
Loss Trade:
756 (32.42%)
Best Trade:
5 810.00 USD
Worst Trade:
-5 536.75 USD
Profitto lordo:
228 742.49 USD (989 708 pips)
Perdita lorda:
-184 625.96 USD (863 528 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (1 292.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 025.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
78.76%
Massimo carico di deposito:
45.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
1 049 (44.98%)
Short Trade:
1 283 (55.02%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
18.92 USD
Profitto medio:
145.14 USD
Perdita media:
-244.21 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-1 747.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 612.10 USD (10)
Crescita mensile:
13.26%
Previsione annuale:
160.86%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.60 USD
Massimale:
25 914.50 USD (41.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.41% (25 914.50 USD)
Per equità:
58.14% (8 796.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 1844
HK.p 263
NK.p 189
DJ.p 31
NQ.p 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 12K
HK.p 14K
NK.p 9.3K
DJ.p 8.9K
NQ.p 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 102K
HK.p 4.5K
NK.p 2.3K
DJ.p 2K
NQ.p 14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 810.00 USD
Worst Trade: -5 537 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +1 292.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 747.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.19 04:10
No swaps are charged
2025.09.19 04:10
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Master Fibo Indo
1000USD al mese
1 407%
0
0
USD
10K
USD
191
87%
2 332
67%
79%
1.23
18.92
USD
72%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.