- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
47 (40.51%)
Loss Trade:
69 (59.48%)
Best Trade:
51.18 USD
Worst Trade:
-34.44 USD
Profitto lordo:
536.57 USD (56 896 pips)
Perdita lorda:
-752.15 USD (75 914 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (44.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
49.15%
Massimo carico di deposito:
5.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
70 (60.34%)
Short Trade:
46 (39.66%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-1.86 USD
Profitto medio:
11.42 USD
Perdita media:
-10.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-135.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.98 USD (9)
Crescita mensile:
-6.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
304.56 USD
Massimale:
337.22 USD (63.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.30% (337.19 USD)
Per equità:
13.52% (31.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|58
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-17
|XAUUSD
|-199
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|849
|XAUUSD
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.18 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +44.39 USD
Massima perdita consecutiva: -135.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|13.44 × 16
