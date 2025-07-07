- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
94 (88.67%)
Loss Trade:
12 (11.32%)
Best Trade:
654.00 USD
Worst Trade:
-422.00 USD
Profitto lordo:
3 463.29 USD (45 541 pips)
Perdita lorda:
-1 532.62 USD (18 132 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (247.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
700.65 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
28.77%
Massimo carico di deposito:
8.93%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
103 (97.17%)
Short Trade:
3 (2.83%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
18.21 USD
Profitto medio:
36.84 USD
Perdita media:
-127.72 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-494.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-494.36 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.84 USD
Massimale:
494.36 USD (8.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.51% (422.00 USD)
Per equità:
47.19% (2 630.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +654.00 USD
Worst Trade: -422 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +247.71 USD
Massima perdita consecutiva: -494.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
147%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
12
100%
106
88%
29%
2.25
18.21
USD
USD
47%
1:500