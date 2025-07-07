- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
204 (76.11%)
Loss Trade:
64 (23.88%)
Best Trade:
12.90 USD
Worst Trade:
-31.59 USD
Profitto lordo:
754.68 USD (40 440 pips)
Perdita lorda:
-583.04 USD (28 448 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (21.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.24 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
6.79%
Massimo carico di deposito:
4.23%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
162 (60.45%)
Short Trade:
106 (39.55%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
3.70 USD
Perdita media:
-9.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.74 USD (2)
Crescita mensile:
20.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.33 USD
Massimale:
64.56 USD (17.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (24.33 USD)
Per equità:
4.91% (8.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|260
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|176
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-440
|USDJPY
|32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.90 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.25 USD
Massima perdita consecutiva: -26.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.40 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.55 × 978
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 1523
|
ICMarkets-Live07
|0.72 × 400
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live15
|0.86 × 7
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 826
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.24 × 21
|
RoboForex-Prime
|1.28 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.29 × 63
62 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
日内短线交易
长时间的等待，像狙击手一样出击
每一单都严格带有止损入场
每一次交易的最大风险5%
最多持有一个订单
最少存款$200，复利模式
投资有风险，请定期提取利润
为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户
也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
56%
0
0
USD
USD
672
USD
USD
13
100%
268
76%
7%
1.29
0.64
USD
USD
12%
1:500