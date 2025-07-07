SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Day Trading 2025
Lei Ma

Day Trading 2025

Lei Ma
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 56%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
204 (76.11%)
Loss Trade:
64 (23.88%)
Best Trade:
12.90 USD
Worst Trade:
-31.59 USD
Profitto lordo:
754.68 USD (40 440 pips)
Perdita lorda:
-583.04 USD (28 448 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (21.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.24 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
6.79%
Massimo carico di deposito:
4.23%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
162 (60.45%)
Short Trade:
106 (39.55%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
3.70 USD
Perdita media:
-9.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.74 USD (2)
Crescita mensile:
20.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.33 USD
Massimale:
64.56 USD (17.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (24.33 USD)
Per equità:
4.91% (8.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 260
EURUSD 5
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 176
EURUSD -5
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
EURUSD -440
USDJPY 32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.90 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.25 USD
Massima perdita consecutiva: -26.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live09
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live03
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.40 × 95
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.55 × 978
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 1523
ICMarkets-Live07
0.72 × 400
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 33
ICMarkets-Live15
0.86 × 7
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.17 × 826
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.24 × 21
RoboForex-Prime
1.28 × 29
ICMarkets-Live22
1.29 × 63
62 più
日内短线交易

长时间的等待，像狙击手一样出击


每一单都严格带有止损入场

每一次交易的最大风险5%

最多持有一个订单


最少存款$200，复利模式

投资有风险，请定期提取利润

为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户

也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户



Non ci sono recensioni
2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 08:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 13:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 08:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Day Trading 2025
30USD al mese
56%
0
0
USD
672
USD
13
100%
268
76%
7%
1.29
0.64
USD
12%
1:500
Copia

