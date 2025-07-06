- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
650
Profit Trade:
465 (71.53%)
Loss Trade:
185 (28.46%)
Best Trade:
170.48 USD
Worst Trade:
-48.84 USD
Profitto lordo:
1 899.11 USD (61 860 pips)
Perdita lorda:
-1 164.03 USD (80 289 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (47.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
608.97 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
94.76%
Massimo carico di deposito:
10.33%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
347 (53.38%)
Short Trade:
303 (46.62%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
4.08 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-315.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-315.08 USD (9)
Crescita mensile:
-4.93%
Previsione annuale:
-59.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
349.09 USD (17.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.31% (349.09 USD)
Per equità:
31.20% (508.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|533
|AUDCAD
|113
|archived
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|49
|AUDCAD
|82
|archived
|605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-15K
|AUDCAD
|-3.1K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +170.48 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.30 USD
Massima perdita consecutiva: -315.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
