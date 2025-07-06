SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Billiooonnnnv2
Khwan Junaidi

Billiooonnnnv2

Khwan Junaidi
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 72%
FBS-Real-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
650
Profit Trade:
465 (71.53%)
Loss Trade:
185 (28.46%)
Best Trade:
170.48 USD
Worst Trade:
-48.84 USD
Profitto lordo:
1 899.11 USD (61 860 pips)
Perdita lorda:
-1 164.03 USD (80 289 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (47.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
608.97 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
94.76%
Massimo carico di deposito:
10.33%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
347 (53.38%)
Short Trade:
303 (46.62%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
4.08 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-315.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-315.08 USD (9)
Crescita mensile:
-4.93%
Previsione annuale:
-59.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
349.09 USD (17.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.31% (349.09 USD)
Per equità:
31.20% (508.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 533
AUDCAD 113
archived 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 49
AUDCAD 82
archived 605
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -15K
AUDCAD -3.1K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +170.48 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.30 USD
Massima perdita consecutiva: -315.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
280 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.35% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 03:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 02:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 06:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 11:24
Share of trading days is too low
2025.07.11 00:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 13:04
Share of days for 80% of trades is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Billiooonnnnv2
30USD al mese
72%
0
0
USD
1.8K
USD
26
99%
650
71%
95%
1.63
1.13
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.