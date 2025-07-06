- Crescita
Trade:
1 550
Profit Trade:
1 093 (70.51%)
Loss Trade:
457 (29.48%)
Best Trade:
536.04 USD
Worst Trade:
-617.70 USD
Profitto lordo:
12 230.80 USD (105 164 pips)
Perdita lorda:
-8 624.33 USD (85 390 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (532.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 451.16 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
8.06%
Massimo carico di deposito:
93.76%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
660 (42.58%)
Short Trade:
890 (57.42%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
11.19 USD
Perdita media:
-18.87 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-622.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 259.52 USD (4)
Crescita mensile:
1.99%
Previsione annuale:
24.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
392.57 USD
Massimale:
3 066.76 USD (48.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.77% (3 066.76 USD)
Per equità:
62.47% (2 941.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1550
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
