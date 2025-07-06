SegnaliSezioni
Emmanuel Lawal

Naga2

Emmanuel Lawal
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
NAGACapital-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
597
Profit Trade:
562 (94.13%)
Loss Trade:
35 (5.86%)
Best Trade:
54.56 USD
Worst Trade:
-152.36 USD
Profitto lordo:
1 107.82 USD (321 799 pips)
Perdita lorda:
-977.54 USD (76 871 pips)
Vincite massime consecutive:
120 (238.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.61 USD (120)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.28%
Massimo carico di deposito:
28.44%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
553 (92.63%)
Short Trade:
44 (7.37%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-27.93 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-609.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-609.87 USD (11)
Crescita mensile:
3.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.25 USD
Massimale:
609.87 USD (46.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.41% (612.80 USD)
Per equità:
52.96% (506.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.SM 232
GERMAN30.SM 139
NAS100.SM 132
CADJPY.SM 23
XAGUSD.SM 10
EURUSD.SM 6
BTCUSD.SM 6
USDCAD.SM 5
EURJPY.SM 5
EURNZD.SM 4
USOUSD.SM 4
USDZAR.SM 4
NGAS.SM 3
USDJPY.SM 3
UKOUSD.SM 3
GBPUSD.SM 3
DOGEUSD.SM 2
SPX500.SM 2
EURAUD.SM 1
XPDUSD.SM 1
AUDCHF.SM 1
MAIN.N 1
GBPJPY.SM 1
GBPCHF.SM 1
CADCHF.SM 1
NZDCAD.SM 1
O.N 1
USDCHF.SM 1
CHFJPY.SM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.SM -94
GERMAN30.SM 222
NAS100.SM 173
CADJPY.SM 7
XAGUSD.SM 17
EURUSD.SM 20
BTCUSD.SM 12
USDCAD.SM 3
EURJPY.SM 4
EURNZD.SM -5
USOUSD.SM -51
USDZAR.SM 11
NGAS.SM -127
USDJPY.SM -49
UKOUSD.SM 9
GBPUSD.SM 8
DOGEUSD.SM -4
SPX500.SM 1
EURAUD.SM 1
XPDUSD.SM -5
AUDCHF.SM 0
MAIN.N -1
GBPJPY.SM 0
GBPCHF.SM 0
CADCHF.SM 0
NZDCAD.SM 0
O.N -24
USDCHF.SM 1
CHFJPY.SM 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.SM -645
GERMAN30.SM 24K
NAS100.SM 21K
CADJPY.SM 1.3K
XAGUSD.SM 328
EURUSD.SM 398
BTCUSD.SM 189K
USDCAD.SM 251
EURJPY.SM 320
EURNZD.SM -888
USOUSD.SM -2K
USDZAR.SM 19K
NGAS.SM -26
USDJPY.SM -6K
UKOUSD.SM 305
GBPUSD.SM 674
DOGEUSD.SM -2.2K
SPX500.SM 67
EURAUD.SM 124
XPDUSD.SM -505
AUDCHF.SM 4
MAIN.N 175
GBPJPY.SM 69
GBPCHF.SM 22
CADCHF.SM 3
NZDCAD.SM 64
O.N -115
USDCHF.SM 37
CHFJPY.SM 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.56 USD
Worst Trade: -152 USD
Vincite massime consecutive: 120
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +238.61 USD
Massima perdita consecutiva: -609.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NAGACapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Steady profit
Non ci sono recensioni
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 13:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
