- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
830
Profit Trade:
545 (65.66%)
Loss Trade:
285 (34.34%)
Best Trade:
156.34 USD
Worst Trade:
-77.46 USD
Profitto lordo:
5 969.88 USD (420 792 pips)
Perdita lorda:
-3 808.84 USD (285 198 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (80.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.27 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.27%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.84
Long Trade:
498 (60.00%)
Short Trade:
332 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
10.95 USD
Perdita media:
-13.36 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-311.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-311.73 USD (8)
Crescita mensile:
3.18%
Previsione annuale:
40.17%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.44 USD
Massimale:
316.12 USD (24.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.10% (311.73 USD)
Per equità:
13.33% (431.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|304
|EURUSD
|148
|AUDCAD
|63
|AUDCHF
|49
|CHFJPY
|47
|EURGBP
|46
|NZDCAD
|41
|USDCAD
|38
|AUDUSD
|29
|GBPNZD
|27
|CADCHF
|21
|AUDNZD
|17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|984
|EURUSD
|350
|AUDCAD
|80
|AUDCHF
|109
|CHFJPY
|303
|EURGBP
|-322
|NZDCAD
|157
|USDCAD
|172
|AUDUSD
|99
|GBPNZD
|46
|CADCHF
|123
|AUDNZD
|60
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|73K
|EURUSD
|9.3K
|AUDCAD
|-1.2K
|AUDCHF
|6.3K
|CHFJPY
|34K
|EURGBP
|-16K
|NZDCAD
|6.3K
|USDCAD
|8.5K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPNZD
|2.7K
|CADCHF
|4.1K
|AUDNZD
|6.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +156.34 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +80.75 USD
Massima perdita consecutiva: -311.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FXPIG-Server
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
InstaForex-Server
|0.00 × 4
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
|0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
Exness-MT5Real10
|0.67 × 6
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
VantageInternational-Live 4
|1.44 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9640
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
Axiory-Live
|1.63 × 83
itexsys-Platform
|1.90 × 10
Forex.com-Live 536
|1.93 × 162
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
Opogroup-Server1
|2.00 × 35
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 188
10 + 智能 EA 协同组合：5 年半稳定打底，错位抗风险更高效
精选 10 余个优质 EA 品种构建协同交易组合，每一个 EA 均经过市场长期验证 ——连续 5 年半以上稳定运行，业绩表现持续跑赢市场，历经牛熊周期考验，为组合策略奠定坚实的稳定性基础。
更核心的设计在于：组合搭建时，深度考量各 EA 的回调规律，通过精准测算避免不同 EA 的 “低谷期” 重叠。这一科学配置让资金实现 “共享复用、一本多利”：无需拆分资金单独适配单个 EA，即可同步享受多个优质策略的收益，大幅提升资金利用效率，同时降低单一策略回调带来的风险波动。
下面是其中一个品种的测试报告：（其他都相近）
|
策略测试报告
|
ICMarketsSC-MT5-4 (Build 4885)
|
设置
|专家:
|LFEA01-V1.111
|交易品种:
|CHFJPY
|期间:
|H1 (2020.01.01 - 2026.01.01)
|输入:
|TradeDirection=1
|MovingAveragePeriod=50
|EntryDistance=0.0
|GridMultiplier=1.618
|StopLossAmount=350.0
|InitialLotSize=0.01
|MagicNumber=5681
|公司:
|Raw Trading Ltd
|货币:
|USD
|初始入金:
|1 000.00
|杠杆:
|1:500
|
结果
|质量历史:
|100%
|柱:
|33321
|报价:
|135013280
|交易品种:
|1
|总净盈利:
|2 149.43
|绝对结余亏损:
|0.11
|绝对净值亏损:
|17.60
|毛利:
|3 596.16
|最大结余亏损:
|94.69 (5.62%)
|最大净值亏损:
|337.18 (13.57%)
|毛损:
|-1 446.73
|相对结余亏损:
|5.62% (94.69)
|相对净值亏损:
|19.88% (315.52)
|盈利因子:
|2.49
|预期收益:
|5.76
|预付款维持率:
|3717.69%
|采收率:
|6.37
|夏普比率:
|1.50
|分值:
|0.59 (44.48%)
|AHPR:
|1.0031 (0.31%)
|LR 相关性:
|1.00
|OnTester结果:
|0
|GHPR:
|1.0031 (0.31%)
|LR 标准误差:
|28.27
|交易总计:
|373
|卖出交易 (赢得 %):
|0 (0.00%)
|买入交易 (赢得 %):
|373 (63.81%)
|总成交:
|746
|盈利交易 (% 全部):
|238 (63.81%)
|亏损交易 (% 全部):
|135 (36.19%)
|最大 获利交易:
|92.60
|最大 亏损交易:
|-38.85
|平均 获利交易:
|15.11
|平均 亏损交易:
|-10.55
|最大值 连胜 ($):
|8 (107.64)
|最大值 连败 ($):
|3 (-94.65)
|极大值 连续获利 (count):
|126.62 (6)
|极大值 连续亏损 (count):
|-94.65 (3)
|平均 连胜:
|3
|平均 连败:
|2
