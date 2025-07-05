- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 596
Profit Trade:
1 242 (77.81%)
Loss Trade:
354 (22.18%)
Best Trade:
1 811.51 GBP
Worst Trade:
-1 032.90 GBP
Profitto lordo:
44 485.75 GBP (377 187 pips)
Perdita lorda:
-43 193.03 GBP (111 029 pips)
Vincite massime consecutive:
120 (4 464.10 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
4 464.10 GBP (120)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
79.25%
Massimo carico di deposito:
102.18%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
200
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
298 (18.67%)
Short Trade:
1 298 (81.33%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.81 GBP
Profitto medio:
35.82 GBP
Perdita media:
-122.01 GBP
Massime perdite consecutive:
57 (-6 936.67 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-7 453.95 GBP (29)
Crescita mensile:
1.57%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 149.55 GBP
Massimale:
9 891.01 GBP (6.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.91% (9 894.64 GBP)
Per equità:
4.36% (6 141.54 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1418
|US100.cash
|99
|GBPCAD
|37
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|5
|CADJPY
|5
|GBPNZD
|4
|USDCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|BTCUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.5K
|US100.cash
|1.6K
|GBPCAD
|418
|NZDJPY
|221
|GBPAUD
|124
|CADJPY
|-1.5K
|GBPNZD
|150
|USDCAD
|-456
|USDCHF
|-104
|EURAUD
|-1.2K
|AUDCAD
|117
|GBPUSD
|60
|BTCUSD
|-35
|EURCAD
|566
|NZDCAD
|422
|NZDUSD
|56
|AUDCHF
|-377
|AUDJPY
|47
|GBPCHF
|61
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|24K
|US100.cash
|121K
|GBPCAD
|1.7K
|NZDJPY
|93
|GBPAUD
|210
|CADJPY
|-1.7K
|GBPNZD
|290
|USDCAD
|-285
|USDCHF
|-81
|EURAUD
|-493
|AUDCAD
|63
|GBPUSD
|129
|BTCUSD
|3.8K
|EURCAD
|267
|NZDCAD
|135
|NZDUSD
|61
|AUDCHF
|-316
|AUDJPY
|76
|GBPCHF
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 811.51 GBP
Worst Trade: -1 033 GBP
Vincite massime consecutive: 120
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +4 464.10 GBP
Massima perdita consecutiva: -6 936.67 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Martingale EA that primarily focuses on EUR/USD.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
1%
0
0
USD
USD
141K
GBP
GBP
13
8%
1 596
77%
79%
1.02
0.81
GBP
GBP
7%
1:30