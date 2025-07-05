SegnaliSezioni
Sheldon Butler

SB Algo Trading

Sheldon Butler
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 596
Profit Trade:
1 242 (77.81%)
Loss Trade:
354 (22.18%)
Best Trade:
1 811.51 GBP
Worst Trade:
-1 032.90 GBP
Profitto lordo:
44 485.75 GBP (377 187 pips)
Perdita lorda:
-43 193.03 GBP (111 029 pips)
Vincite massime consecutive:
120 (4 464.10 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
4 464.10 GBP (120)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
79.25%
Massimo carico di deposito:
102.18%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
200
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
298 (18.67%)
Short Trade:
1 298 (81.33%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.81 GBP
Profitto medio:
35.82 GBP
Perdita media:
-122.01 GBP
Massime perdite consecutive:
57 (-6 936.67 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-7 453.95 GBP (29)
Crescita mensile:
1.57%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 149.55 GBP
Massimale:
9 891.01 GBP (6.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.91% (9 894.64 GBP)
Per equità:
4.36% (6 141.54 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1418
US100.cash 99
GBPCAD 37
NZDJPY 6
GBPAUD 5
CADJPY 5
GBPNZD 4
USDCAD 4
USDCHF 3
EURAUD 3
AUDCAD 2
GBPUSD 1
BTCUSD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.5K
US100.cash 1.6K
GBPCAD 418
NZDJPY 221
GBPAUD 124
CADJPY -1.5K
GBPNZD 150
USDCAD -456
USDCHF -104
EURAUD -1.2K
AUDCAD 117
GBPUSD 60
BTCUSD -35
EURCAD 566
NZDCAD 422
NZDUSD 56
AUDCHF -377
AUDJPY 47
GBPCHF 61
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 24K
US100.cash 121K
GBPCAD 1.7K
NZDJPY 93
GBPAUD 210
CADJPY -1.7K
GBPNZD 290
USDCAD -285
USDCHF -81
EURAUD -493
AUDCAD 63
GBPUSD 129
BTCUSD 3.8K
EURCAD 267
NZDCAD 135
NZDUSD 61
AUDCHF -316
AUDJPY 76
GBPCHF 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 811.51 GBP
Worst Trade: -1 033 GBP
Vincite massime consecutive: 120
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +4 464.10 GBP
Massima perdita consecutiva: -6 936.67 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Martingale EA that primarily focuses on EUR/USD.
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SB Algo Trading
1000USD al mese
1%
0
0
USD
141K
GBP
13
8%
1 596
77%
79%
1.02
0.81
GBP
7%
1:30
