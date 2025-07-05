SegnaliSezioni
Xingming Chen

QQQ Scalper

Xingming Chen
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 16%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
105 (69.07%)
Loss Trade:
47 (30.92%)
Best Trade:
2.58 USD
Worst Trade:
-4.58 USD
Profitto lordo:
78.37 USD (4 035 pips)
Perdita lorda:
-64.35 USD (1 874 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (8.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.79 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
10.22%
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
50 (32.89%)
Short Trade:
102 (67.11%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-1.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.20 USD (4)
Crescita mensile:
7.06%
Previsione annuale:
85.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.45 USD
Massimale:
13.17 USD (12.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.22% (12.98 USD)
Per equità:
6.55% (6.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP.r 116
EURAUD.r 29
GBPAUD.r 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP.r 3
EURAUD.r 9
GBPAUD.r 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP.r 742
EURAUD.r 1K
GBPAUD.r 372
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.58 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.79 USD
Massima perdita consecutiva: -5.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


This EA can be found here:  https://www.mql5.com/zh/market/product/144135

Strategy Advantages:
- It's a full-automatic EA based on the advanced technic.
- No Martingale, no Grid, using low stoploss for all trades (defaults from 50 pips to 100 pips).
- The average position holding time is about 2 hours, the maximum is 9 hours.

- No position on weekend.

Trading FX pairs:
EURGBP, EURAUD, GBPAUD.

The requirements of trading account:
- With low spread account.
- The minimum deposit is USD50.

- The minimum leverage is 30.


Non ci sono recensioni
2025.08.11 20:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 23:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.05 13:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
