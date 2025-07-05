- Crescita
Trade:
152
Profit Trade:
105 (69.07%)
Loss Trade:
47 (30.92%)
Best Trade:
2.58 USD
Worst Trade:
-4.58 USD
Profitto lordo:
78.37 USD (4 035 pips)
Perdita lorda:
-64.35 USD (1 874 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (8.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.79 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
10.22%
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
50 (32.89%)
Short Trade:
102 (67.11%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-1.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.20 USD (4)
Crescita mensile:
7.06%
Previsione annuale:
85.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.45 USD
Massimale:
13.17 USD (12.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.22% (12.98 USD)
Per equità:
6.55% (6.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP.r
|116
|EURAUD.r
|29
|GBPAUD.r
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP.r
|3
|EURAUD.r
|9
|GBPAUD.r
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP.r
|742
|EURAUD.r
|1K
|GBPAUD.r
|372
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.58 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.79 USD
Massima perdita consecutiva: -5.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This EA can be found here: https://www.mql5.com/zh/market/product/144135
Strategy Advantages:
- It's a full-automatic EA based on the advanced technic.
- No Martingale, no Grid, using low stoploss for all trades (defaults from 50 pips to 100 pips).
- The average position holding time is about 2 hours, the maximum is 9 hours.
- No position on weekend.
Trading FX pairs:
EURGBP, EURAUD, GBPAUD.
The requirements of trading account:
- With low spread account.
- The minimum deposit is USD50.
- The minimum leverage is 30.
