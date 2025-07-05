- Crescita
Trade:
589
Profit Trade:
408 (69.26%)
Loss Trade:
181 (30.73%)
Best Trade:
89.01 USD
Worst Trade:
-51.96 USD
Profitto lordo:
2 629.08 USD (80 131 pips)
Perdita lorda:
-2 069.49 USD (64 788 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (230.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
242.53 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
4.34%
Massimo carico di deposito:
11.20%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
368 (62.48%)
Short Trade:
221 (37.52%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
6.44 USD
Perdita media:
-11.43 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-263.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.67 USD (13)
Crescita mensile:
9.17%
Previsione annuale:
111.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.56 USD
Massimale:
444.47 USD (8.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.38% (444.47 USD)
Per equità:
1.94% (99.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|581
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|555
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|185
|USDJPY
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +89.01 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +230.18 USD
Massima perdita consecutiva: -263.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
RoboForex-ECN
|2.87 × 457
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.39 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.74 × 348
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|4.98 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.29 × 928
|
Exness-MT5Real3
|5.37 × 238
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
OxSecurities-Live
|5.59 × 115
|
FBS-Real
|5.69 × 16
Hello investors.
I started trading forex since 2010.
Scalping trade
Major trading pairs: XAUUSD
Maxloss: 4%
Min copy: 200$
Tele: @traderBP94
