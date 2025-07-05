SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TraderQN76 scalping XAUUSD
Nguyen Quoc Vuong

TraderQN76 scalping XAUUSD

Nguyen Quoc Vuong
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
589
Profit Trade:
408 (69.26%)
Loss Trade:
181 (30.73%)
Best Trade:
89.01 USD
Worst Trade:
-51.96 USD
Profitto lordo:
2 629.08 USD (80 131 pips)
Perdita lorda:
-2 069.49 USD (64 788 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (230.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
242.53 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
4.34%
Massimo carico di deposito:
11.20%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
368 (62.48%)
Short Trade:
221 (37.52%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
6.44 USD
Perdita media:
-11.43 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-263.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.67 USD (13)
Crescita mensile:
9.17%
Previsione annuale:
111.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.56 USD
Massimale:
444.47 USD (8.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.38% (444.47 USD)
Per equità:
1.94% (99.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 581
GBPJPY 7
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 555
GBPJPY 5
USDJPY 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
GBPJPY 185
USDJPY 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.01 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +230.18 USD
Massima perdita consecutiva: -263.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
RoboForex-ECN
2.87 × 457
XAMarkets-Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.74 × 348
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
4.98 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.29 × 928
Exness-MT5Real3
5.37 × 238
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
OxSecurities-Live
5.59 × 115
FBS-Real
5.69 × 16
27 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Hello investors.
I started trading forex since 2010.
Scalping trade
Major trading pairs: XAUUSD
Maxloss: 4%
Min copy: 200$

Tele: @traderBP94
Non ci sono recensioni
2025.09.24 10:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 04:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 03:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 03:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.05 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TraderQN76 scalping XAUUSD
30USD al mese
11%
0
0
USD
5.5K
USD
18
0%
589
69%
4%
1.27
0.95
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.