Chonlatid Thaothong

TraderI3OOK

Chonlatid Thaothong
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
Axi-US15-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
92 (39.48%)
Loss Trade:
141 (60.52%)
Best Trade:
244.44 USD
Worst Trade:
-228.95 USD
Profitto lordo:
2 211.90 USD (256 150 pips)
Perdita lorda:
-2 868.25 USD (120 737 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (167.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
393.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
77.53%
Massimo carico di deposito:
176.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
127 (54.51%)
Short Trade:
106 (45.49%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-2.82 USD
Profitto medio:
24.04 USD
Perdita media:
-20.34 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-68.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-584.93 USD (8)
Crescita mensile:
-47.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
844.47 USD
Massimale:
1 110.52 USD (144.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.35% (1 110.52 USD)
Per equità:
53.68% (101.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.min 131
XAUUSD.p 100
BTCUSD.p 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.min -662
XAUUSD.p -2
BTCUSD.p 9
US500 -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.min 22K
XAUUSD.p 23K
BTCUSD.p 92K
US500 -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +244.44 USD
Worst Trade: -229 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +167.04 USD
Massima perdita consecutiva: -68.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.15 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 07:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 12:15
Share of trading days is too low
2025.07.07 12:15
Share of days for 80% of trades is too low
