Fatkhur Greha Wicaksono

Maleo20

Fatkhur Greha Wicaksono
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
267
Profit Trade:
172 (64.41%)
Loss Trade:
95 (35.58%)
Best Trade:
227.36 USD
Worst Trade:
-184.00 USD
Profitto lordo:
5 784.20 USD (220 210 pips)
Perdita lorda:
-5 080.53 USD (186 202 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (462.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 105.99 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
48.23%
Massimo carico di deposito:
0.69%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
166 (62.17%)
Short Trade:
101 (37.83%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
33.63 USD
Perdita media:
-53.48 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-324.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-394.22 USD (4)
Crescita mensile:
4.83%
Previsione annuale:
58.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.41 USD
Massimale:
1 015.54 USD (9.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.34% (1 015.54 USD)
Per equità:
1.34% (136.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 224
NQ100.R 40
USDJPY 2
CL.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 847
NQ100.R -146
USDJPY 1
CL.R 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
NQ100.R -1.4K
USDJPY 65
CL.R 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +227.36 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +462.44 USD
Massima perdita consecutiva: -324.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Maleo20
30USD al mese
7%
0
0
USD
11K
USD
21
0%
267
64%
48%
1.13
2.64
USD
9%
1:200
Copia

