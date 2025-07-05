- Crescita
Trade:
267
Profit Trade:
172 (64.41%)
Loss Trade:
95 (35.58%)
Best Trade:
227.36 USD
Worst Trade:
-184.00 USD
Profitto lordo:
5 784.20 USD (220 210 pips)
Perdita lorda:
-5 080.53 USD (186 202 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (462.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 105.99 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
48.23%
Massimo carico di deposito:
0.69%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
166 (62.17%)
Short Trade:
101 (37.83%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
33.63 USD
Perdita media:
-53.48 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-324.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-394.22 USD (4)
Crescita mensile:
4.83%
Previsione annuale:
58.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.41 USD
Massimale:
1 015.54 USD (9.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.34% (1 015.54 USD)
Per equità:
1.34% (136.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|NQ100.R
|40
|USDJPY
|2
|CL.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|847
|NQ100.R
|-146
|USDJPY
|1
|CL.R
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|NQ100.R
|-1.4K
|USDJPY
|65
|CL.R
|11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +227.36 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +462.44 USD
Massima perdita consecutiva: -324.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 4
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
