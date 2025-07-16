SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TradermiaO FM21MT5
Cheang Jia Kang

TradermiaO FM21MT5

Cheang Jia Kang
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -1%
FusionMarkets-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
19 (33.33%)
Loss Trade:
38 (66.67%)
Best Trade:
19.05 USD
Worst Trade:
-13.24 USD
Profitto lordo:
137.29 USD (15 395 pips)
Perdita lorda:
-138.80 USD (12 635 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (20.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
40.73%
Massimo carico di deposito:
48.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
32 (56.14%)
Short Trade:
25 (43.86%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
7.23 USD
Perdita media:
-3.65 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-65.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.45 USD (10)
Crescita mensile:
-13.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.51 USD
Massimale:
65.74 USD (27.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.06% (65.74 USD)
Per equità:
10.30% (22.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
EURAUD 6
GBPUSD 5
NZDJPY 5
USDCAD 4
XTIUSD 3
EURCHF 3
EURUSD 3
GBPCAD 2
CADCHF 2
GBPJPY 2
AUDCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 1
CADJPY 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 77
EURAUD 11
GBPUSD -17
NZDJPY -6
USDCAD -6
XTIUSD -9
EURCHF -4
EURUSD -19
GBPCAD -2
CADCHF 1
GBPJPY 12
AUDCHF -5
USDCHF -19
EURGBP -4
CADJPY -2
EURJPY -3
GBPNZD -4
NZDUSD 2
GBPCHF -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.8K
EURAUD 2.3K
GBPUSD -1.6K
NZDJPY -831
USDCAD -611
XTIUSD -895
EURCHF -207
EURUSD -1.3K
GBPCAD -288
CADCHF -78
GBPJPY 1.8K
AUDCHF -375
USDCHF -1.1K
EURGBP -261
CADJPY -105
EURJPY -401
GBPNZD -699
NZDUSD 87
GBPCHF -449
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.05 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +20.64 USD
Massima perdita consecutiva: -65.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.30 × 10
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 109
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GOMarketsMU-Live
3.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
3.37 × 953
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
FusionMarkets-Live
3.90 × 16882
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
RoboForex-ECN
4.55 × 1025
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Darwinex-Live
5.09 × 704
Valutrades-Live
5.38 × 8
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ValutradesSeychelles-Live
5.75 × 8
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
XM.COM-MT5
6.07 × 435
TASS-Live
6.18 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
6.37 × 905
41 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 22:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 15:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 09:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.05 04:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.05 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.05 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati