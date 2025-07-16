- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
19 (33.33%)
Loss Trade:
38 (66.67%)
Best Trade:
19.05 USD
Worst Trade:
-13.24 USD
Profitto lordo:
137.29 USD (15 395 pips)
Perdita lorda:
-138.80 USD (12 635 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (20.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
40.73%
Massimo carico di deposito:
48.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
32 (56.14%)
Short Trade:
25 (43.86%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
7.23 USD
Perdita media:
-3.65 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-65.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.45 USD (10)
Crescita mensile:
-13.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.51 USD
Massimale:
65.74 USD (27.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.06% (65.74 USD)
Per equità:
10.30% (22.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURAUD
|6
|GBPUSD
|5
|NZDJPY
|5
|USDCAD
|4
|XTIUSD
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|77
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|-17
|NZDJPY
|-6
|USDCAD
|-6
|XTIUSD
|-9
|EURCHF
|-4
|EURUSD
|-19
|GBPCAD
|-2
|CADCHF
|1
|GBPJPY
|12
|AUDCHF
|-5
|USDCHF
|-19
|EURGBP
|-4
|CADJPY
|-2
|EURJPY
|-3
|GBPNZD
|-4
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.8K
|EURAUD
|2.3K
|GBPUSD
|-1.6K
|NZDJPY
|-831
|USDCAD
|-611
|XTIUSD
|-895
|EURCHF
|-207
|EURUSD
|-1.3K
|GBPCAD
|-288
|CADCHF
|-78
|GBPJPY
|1.8K
|AUDCHF
|-375
|USDCHF
|-1.1K
|EURGBP
|-261
|CADJPY
|-105
|EURJPY
|-401
|GBPNZD
|-699
|NZDUSD
|87
|GBPCHF
|-449
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.05 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +20.64 USD
Massima perdita consecutiva: -65.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 10
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 109
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
GOMarketsMU-Live
|3.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.37 × 953
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 16882
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
RoboForex-ECN
|4.55 × 1025
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
Darwinex-Live
|5.09 × 704
|
Valutrades-Live
|5.38 × 8
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.75 × 8
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|6.07 × 435
|
TASS-Live
|6.18 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.37 × 905
