Jose Carlos Carvalho

XM 88628458

Jose Carlos Carvalho
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
921
Profit Trade:
915 (99.34%)
Loss Trade:
6 (0.65%)
Best Trade:
164.92 USD
Worst Trade:
-21.51 USD
Profitto lordo:
6 701.20 USD (75 522 pips)
Perdita lorda:
-37.03 USD (1 212 pips)
Vincite massime consecutive:
330 (1 202.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 015.11 USD (128)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
95.39%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
309.82
Long Trade:
536 (58.20%)
Short Trade:
385 (41.80%)
Fattore di profitto:
180.97
Profitto previsto:
7.24 USD
Profitto medio:
7.32 USD
Perdita media:
-6.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.51 USD (1)
Crescita mensile:
3.92%
Previsione annuale:
47.51%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.51 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.21% (21.51 USD)
Per equità:
82.81% (7 835.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD# 112
EURUSD# 92
GBPJPY# 77
GBPCHF# 51
USDCHF# 51
GBPUSD# 50
CHFJPY# 46
AUDCHF# 43
CADJPY# 40
CADCHF# 40
USDCAD# 39
AUDJPY# 38
NZDJPY# 37
AUDCAD# 34
EURJPY# 31
USDJPY# 31
EURCAD# 27
EURCHF# 18
NZDCAD# 16
GBPCAD# 15
EURGBP# 15
NZDUSD# 10
NZDCHF# 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD# 461
EURUSD# 451
GBPJPY# 515
GBPCHF# 176
USDCHF# 397
GBPUSD# 622
CHFJPY# 463
AUDCHF# 189
CADJPY# 370
CADCHF# 160
USDCAD# 195
AUDJPY# 213
NZDJPY# 227
AUDCAD# 160
EURJPY# 465
USDJPY# 543
EURCAD# 433
EURCHF# 108
NZDCAD# 62
GBPCAD# 224
EURGBP# 110
NZDUSD# 60
NZDCHF# 58
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD# 7.2K
EURUSD# 6.8K
GBPJPY# 10K
GBPCHF# 3.6K
USDCHF# 4.2K
GBPUSD# 5.8K
CHFJPY# 4.4K
AUDCHF# 2.4K
CADJPY# 4.1K
CADCHF# 1.4K
USDCAD# 3K
AUDJPY# 2.5K
NZDJPY# 2.2K
AUDCAD# 2.4K
EURJPY# 2.8K
USDJPY# 3.8K
EURCAD# 2.9K
EURCHF# 691
NZDCAD# 884
GBPCAD# 1.4K
EURGBP# 503
NZDUSD# 348
NZDCHF# 514
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.92 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 128
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 202.47 USD
Massima perdita consecutiva: -0.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Acting in forex since 2015.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XM 88628458
30USD al mese
26%
0
0
USD
9.1K
USD
14
26%
921
99%
100%
180.96
7.24
USD
83%
1:500
Copia

