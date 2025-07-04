SegnaliSezioni
Van Hung Phan

VFX

Van Hung Phan
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
367
Profit Trade:
175 (47.68%)
Loss Trade:
192 (52.32%)
Best Trade:
23.48 USD
Worst Trade:
-26.78 USD
Profitto lordo:
1 047.10 USD (213 101 pips)
Perdita lorda:
-1 218.12 USD (599 158 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (51.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.40 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
92.15%
Massimo carico di deposito:
5.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
145 (39.51%)
Short Trade:
222 (60.49%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-63.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.02 USD (8)
Crescita mensile:
-12.02%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.02 USD
Massimale:
252.41 USD (23.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.36% (252.41 USD)
Per equità:
2.95% (26.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 63
USDJPY 33
EURAUD 27
GBPAUD 26
AUDUSD 19
EURNZD 18
GBPCAD 18
USDCAD 16
EURJPY 14
CADJPY 11
GBPUSD 11
AUDJPY 11
EURGBP 11
EURUSD 10
GBPJPY 9
GBPNZD 8
AUDCAD 8
BTCUSD 8
USDCHF 6
EURCHF 6
EURCAD 6
CHFJPY 6
CADCHF 4
NZDJPY 4
GBPCHF 4
NZDUSD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 2
NZDCAD 1
AUDNZD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -183
USDJPY 21
EURAUD 23
GBPAUD -1
AUDUSD 22
EURNZD -33
GBPCAD -10
USDCAD -4
EURJPY -42
CADJPY 11
GBPUSD 24
AUDJPY 19
EURGBP 10
EURUSD 22
GBPJPY 21
GBPNZD -22
AUDCAD 13
BTCUSD -29
USDCHF 17
EURCHF 2
EURCAD -9
CHFJPY -49
CADCHF 6
NZDJPY 25
GBPCHF -22
NZDUSD -1
AUDCHF -7
NZDCHF 12
NZDCAD 1
AUDNZD -6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -111K
USDJPY 4.2K
EURAUD 2.9K
GBPAUD 4.8K
AUDUSD 478
EURNZD -1.1K
GBPCAD 92
USDCAD -220
EURJPY -3K
CADJPY 904
GBPUSD 2.2K
AUDJPY 1.6K
EURGBP 722
EURUSD 1.3K
GBPJPY 625
GBPNZD 591
AUDCAD 810
BTCUSD -289K
USDCHF -16
EURCHF 83
EURCAD -38
CHFJPY -2K
CADCHF -205
NZDJPY 512
GBPCHF -822
NZDUSD -41
AUDCHF -272
NZDCHF 467
NZDCAD 106
AUDNZD -87
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.48 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +51.66 USD
Massima perdita consecutiva: -63.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.20 × 50
Pepperstone-04
0.21 × 24
Pepperstone-Edge09
0.26 × 50
XMUK-Real 17
0.27 × 176
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
ICMarkets-Live16
0.34 × 297
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
EuropeFX1-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live19
0.38 × 21
Pepperstone-Edge07
0.44 × 27
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.49 × 380
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
EGlobal-Cent5
0.52 × 88
ICMarkets-Live09
0.53 × 76
ICMarkets-Live06
0.58 × 19
EGlobal-Cent4
0.59 × 140
TurnkeyFX-Live
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.63 × 201
AxioryAsia-02Live
0.64 × 342
ICMarketsSC-Live09
0.67 × 54
TitanFX-02
0.74 × 137
PepperstoneUK-Edge10
0.75 × 4
145 più
I am a fund manager. I manage risk max 20% monthly profit from 5-15%, follow me to not miss the opportunity thank you for your interest in my strategy
Non ci sono recensioni
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 08:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 08:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 03:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VFX
30USD al mese
-17%
0
0
USD
828
USD
20
34%
367
47%
92%
0.85
-0.47
USD
23%
1:500
