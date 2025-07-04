- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
367
Profit Trade:
175 (47.68%)
Loss Trade:
192 (52.32%)
Best Trade:
23.48 USD
Worst Trade:
-26.78 USD
Profitto lordo:
1 047.10 USD (213 101 pips)
Perdita lorda:
-1 218.12 USD (599 158 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (51.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.40 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
92.15%
Massimo carico di deposito:
5.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
145 (39.51%)
Short Trade:
222 (60.49%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-63.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.02 USD (8)
Crescita mensile:
-12.02%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.02 USD
Massimale:
252.41 USD (23.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.36% (252.41 USD)
Per equità:
2.95% (26.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|USDJPY
|33
|EURAUD
|27
|GBPAUD
|26
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|18
|GBPCAD
|18
|USDCAD
|16
|EURJPY
|14
|CADJPY
|11
|GBPUSD
|11
|AUDJPY
|11
|EURGBP
|11
|EURUSD
|10
|GBPJPY
|9
|GBPNZD
|8
|AUDCAD
|8
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|6
|EURCHF
|6
|EURCAD
|6
|CHFJPY
|6
|CADCHF
|4
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-183
|USDJPY
|21
|EURAUD
|23
|GBPAUD
|-1
|AUDUSD
|22
|EURNZD
|-33
|GBPCAD
|-10
|USDCAD
|-4
|EURJPY
|-42
|CADJPY
|11
|GBPUSD
|24
|AUDJPY
|19
|EURGBP
|10
|EURUSD
|22
|GBPJPY
|21
|GBPNZD
|-22
|AUDCAD
|13
|BTCUSD
|-29
|USDCHF
|17
|EURCHF
|2
|EURCAD
|-9
|CHFJPY
|-49
|CADCHF
|6
|NZDJPY
|25
|GBPCHF
|-22
|NZDUSD
|-1
|AUDCHF
|-7
|NZDCHF
|12
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|-6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-111K
|USDJPY
|4.2K
|EURAUD
|2.9K
|GBPAUD
|4.8K
|AUDUSD
|478
|EURNZD
|-1.1K
|GBPCAD
|92
|USDCAD
|-220
|EURJPY
|-3K
|CADJPY
|904
|GBPUSD
|2.2K
|AUDJPY
|1.6K
|EURGBP
|722
|EURUSD
|1.3K
|GBPJPY
|625
|GBPNZD
|591
|AUDCAD
|810
|BTCUSD
|-289K
|USDCHF
|-16
|EURCHF
|83
|EURCAD
|-38
|CHFJPY
|-2K
|CADCHF
|-205
|NZDJPY
|512
|GBPCHF
|-822
|NZDUSD
|-41
|AUDCHF
|-272
|NZDCHF
|467
|NZDCAD
|106
|AUDNZD
|-87
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.48 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +51.66 USD
Massima perdita consecutiva: -63.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.20 × 50
Pepperstone-04
|0.21 × 24
Pepperstone-Edge09
|0.26 × 50
XMUK-Real 17
|0.27 × 176
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.32 × 76
ICMarkets-Live16
|0.34 × 297
ICMarketsSC-Live08
|0.37 × 212
EuropeFX1-Live
|0.38 × 8
ICMarkets-Live19
|0.38 × 21
Pepperstone-Edge07
|0.44 × 27
UniverseWheel-Live
|0.46 × 13
ICMarkets-Live03
|0.49 × 380
ICMarkets-Live07
|0.50 × 2
EGlobal-Cent5
|0.52 × 88
ICMarkets-Live09
|0.53 × 76
ICMarkets-Live06
|0.58 × 19
EGlobal-Cent4
|0.59 × 140
TurnkeyFX-Live
|0.63 × 8
ICMarketsSC-Live24
|0.63 × 201
AxioryAsia-02Live
|0.64 × 342
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 54
TitanFX-02
|0.74 × 137
PepperstoneUK-Edge10
|0.75 × 4
145 più
I am a fund manager. I manage risk max 20% monthly profit from 5-15%, follow me to not miss the opportunity thank you for your interest in my strategy
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-17%
0
0
USD
USD
828
USD
USD
20
34%
367
47%
92%
0.85
-0.47
USD
USD
23%
1:500