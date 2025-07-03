- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
479
Profit Trade:
352 (73.48%)
Loss Trade:
127 (26.51%)
Best Trade:
70.91 UST
Worst Trade:
-30.60 UST
Profitto lordo:
1 099.79 UST (24 049 pips)
Perdita lorda:
-541.94 UST (18 311 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (156.50 UST)
Massimo profitto consecutivo:
186.66 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
29.29%
Massimo carico di deposito:
92.67%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
181 (37.79%)
Short Trade:
298 (62.21%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
1.16 UST
Profitto medio:
3.12 UST
Perdita media:
-4.27 UST
Massime perdite consecutive:
9 (-193.92 UST)
Massima perdita consecutiva:
-193.92 UST (9)
Crescita mensile:
16.78%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 UST
Massimale:
193.98 UST (13.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.76% (196.62 UST)
Per equità:
51.07% (633.23 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|416
|XAUUSD+
|63
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|326
|XAUUSD+
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|3.2K
|XAUUSD+
|2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.91 UST
Worst Trade: -31 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +156.50 UST
Massima perdita consecutiva: -193.92 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Взял новый счет в работу
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
55%
0
0
USD
USD
1.1K
UST
UST
12
73%
479
73%
29%
2.02
1.16
UST
UST
51%
1:500