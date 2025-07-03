SegnaliSezioni
AS Trend LLC

Start V 2025

AS Trend LLC
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 55%
Bybit-Live-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
479
Profit Trade:
352 (73.48%)
Loss Trade:
127 (26.51%)
Best Trade:
70.91 UST
Worst Trade:
-30.60 UST
Profitto lordo:
1 099.79 UST (24 049 pips)
Perdita lorda:
-541.94 UST (18 311 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (156.50 UST)
Massimo profitto consecutivo:
186.66 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
29.29%
Massimo carico di deposito:
92.67%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
181 (37.79%)
Short Trade:
298 (62.21%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
1.16 UST
Profitto medio:
3.12 UST
Perdita media:
-4.27 UST
Massime perdite consecutive:
9 (-193.92 UST)
Massima perdita consecutiva:
-193.92 UST (9)
Crescita mensile:
16.78%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 UST
Massimale:
193.98 UST (13.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.76% (196.62 UST)
Per equità:
51.07% (633.23 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 416
XAUUSD+ 63
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 326
XAUUSD+ 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 3.2K
XAUUSD+ 2.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.91 UST
Worst Trade: -31 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +156.50 UST
Massima perdita consecutiva: -193.92 UST

Взял новый счет в работу
