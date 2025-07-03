- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
520
Profit Trade:
373 (71.73%)
Loss Trade:
147 (28.27%)
Best Trade:
38.18 UST
Worst Trade:
-21.72 UST
Profitto lordo:
917.76 UST (27 535 pips)
Perdita lorda:
-437.14 UST (19 255 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (104.67 UST)
Massimo profitto consecutivo:
104.67 UST (20)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
31.01%
Massimo carico di deposito:
22.27%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
9.55
Long Trade:
227 (43.65%)
Short Trade:
293 (56.35%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.92 UST
Profitto medio:
2.46 UST
Perdita media:
-2.97 UST
Massime perdite consecutive:
6 (-41.50 UST)
Massima perdita consecutiva:
-50.22 UST (4)
Crescita mensile:
6.73%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.43 UST
Massimale:
50.34 UST (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.96% (42.76 UST)
Per equità:
17.44% (177.32 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|502
|XAUUSD+
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|413
|XAUUSD+
|68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|7.6K
|XAUUSD+
|664
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.18 UST
Worst Trade: -22 UST
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +104.67 UST
Massima perdita consecutiva: -41.50 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
