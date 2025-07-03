SegnaliSezioni
AS Trend LLC

Start M 2025

AS Trend LLC
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 52%
Bybit-Live-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
520
Profit Trade:
373 (71.73%)
Loss Trade:
147 (28.27%)
Best Trade:
38.18 UST
Worst Trade:
-21.72 UST
Profitto lordo:
917.76 UST (27 535 pips)
Perdita lorda:
-437.14 UST (19 255 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (104.67 UST)
Massimo profitto consecutivo:
104.67 UST (20)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
31.01%
Massimo carico di deposito:
22.27%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
9.55
Long Trade:
227 (43.65%)
Short Trade:
293 (56.35%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.92 UST
Profitto medio:
2.46 UST
Perdita media:
-2.97 UST
Massime perdite consecutive:
6 (-41.50 UST)
Massima perdita consecutiva:
-50.22 UST (4)
Crescita mensile:
6.73%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.43 UST
Massimale:
50.34 UST (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.96% (42.76 UST)
Per equità:
17.44% (177.32 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 502
XAUUSD+ 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 413
XAUUSD+ 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 7.6K
XAUUSD+ 664
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.18 UST
Worst Trade: -22 UST
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +104.67 UST
Massima perdita consecutiva: -41.50 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Взял в работу новый счет
Non ci sono recensioni
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 02:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 23:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 03:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.04 00:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.04 00:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.04 00:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.04 00:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
