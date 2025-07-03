SegnaliSezioni
Guillaume Duportal

FIT RCX Exchanger

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 2%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
954
Profit Trade:
705 (73.89%)
Loss Trade:
249 (26.10%)
Best Trade:
610.00 USD
Worst Trade:
-525.00 USD
Profitto lordo:
5 364.11 USD (100 267 pips)
Perdita lorda:
-3 664.98 USD (61 199 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (209.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 107.12 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.11%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
484 (50.73%)
Short Trade:
470 (49.27%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
7.61 USD
Perdita media:
-14.72 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-149.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-964.26 USD (8)
Crescita mensile:
0.27%
Previsione annuale:
5.49%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
255.22 USD
Massimale:
2 362.26 USD (2.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.31% (2 362.26 USD)
Per equità:
37.90% (38 546.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.ins 139
GBPAUD.ins 133
AUDUSD.ins 110
USDCHF.ins 83
AUDCHF.ins 67
USDCAD.ins 61
NZDCAD.ins 60
EURCAD.ins 53
USDJPY_i 31
NZDUSD.ins 31
Gold_i 21
EURJPY_i 20
GBPCAD.ins 19
EURGBP.ins 17
GBPUSD.ins 14
GBPJPY_i 10
AUDUSD_i 8
CADJPY_i 7
EURCHF.ins 7
EURUSD_i 5
USDCHF_i 5
USDCAD_i 5
GBPUSD_i 5
AUDNZD.ins 5
GBPCHF.ins 4
AUDCAD.ins 4
EURCHF_i 3
EURCAD_i 3
GBPCAD_i 3
CHFJPY_i 3
GBPJPY.ins 3
EURJPY.ins 3
NZDUSD_i 2
CHFJPY.ins 2
AUDJPY.ins 2
NZDCHF.ins 2
CADCHF.ins 1
USDJPY.ins 1
EURNZD.ins 1
GBPNZD.ins 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.ins 218
GBPAUD.ins 70
AUDUSD.ins 118
USDCHF.ins 162
AUDCHF.ins 91
USDCAD.ins 320
NZDCAD.ins 59
EURCAD.ins 61
USDJPY_i -11
NZDUSD.ins 45
Gold_i 87
EURJPY_i -203
GBPCAD.ins 9
EURGBP.ins 44
GBPUSD.ins 121
GBPJPY_i 91
AUDUSD_i -222
CADJPY_i -33
EURCHF.ins 3
EURUSD_i 215
USDCHF_i -188
USDCAD_i -25
GBPUSD_i -17
AUDNZD.ins 43
GBPCHF.ins 161
AUDCAD.ins 2
EURCHF_i 70
EURCAD_i 0
GBPCAD_i 0
CHFJPY_i 0
GBPJPY.ins 109
EURJPY.ins 2
NZDUSD_i -18
CHFJPY.ins 56
AUDJPY.ins 58
NZDCHF.ins 89
CADCHF.ins 28
USDJPY.ins 28
EURNZD.ins 28
GBPNZD.ins 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.ins 2.8K
GBPAUD.ins 8.9K
AUDUSD.ins 2.8K
USDCHF.ins 4.3K
AUDCHF.ins 4.8K
USDCAD.ins 151
NZDCAD.ins 1.8K
EURCAD.ins 4.9K
USDJPY_i -346
NZDUSD.ins 1.5K
Gold_i -281
EURJPY_i -307
GBPCAD.ins 147
EURGBP.ins 1.3K
GBPUSD.ins 1.7K
GBPJPY_i -15
AUDUSD_i -160
CADJPY_i -71
EURCHF.ins 174
EURUSD_i 22
USDCHF_i -78
USDCAD_i -58
GBPUSD_i -27
AUDNZD.ins 139
GBPCHF.ins 843
AUDCAD.ins 301
EURCHF_i 2
EURCAD_i -30
GBPCAD_i -40
CHFJPY_i -15
GBPJPY.ins 1.7K
EURJPY.ins 225
NZDUSD_i -22
CHFJPY.ins 513
AUDJPY.ins 285
NZDCHF.ins 215
CADCHF.ins 100
USDJPY.ins 324
EURNZD.ins 281
GBPNZD.ins 324
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +610.00 USD
Worst Trade: -525 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +209.27 USD
Massima perdita consecutiva: -149.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RCXGlobalFZ-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 19:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FIT RCX Exchanger
999USD al mese
2%
0
0
USD
102K
USD
24
85%
954
73%
100%
1.46
1.78
USD
38%
1:100
