Felipe Passos De Moraes Alves

VARTS old

Felipe Passos De Moraes Alves
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
219 (67.17%)
Loss Trade:
107 (32.82%)
Best Trade:
920.00 BRL
Worst Trade:
-1 240.00 BRL
Profitto lordo:
23 283.00 BRL (1 062 530 pips)
Perdita lorda:
-20 890.80 BRL (3 770 790 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (1 324.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 184.00 BRL (11)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
12.05%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
142 (43.56%)
Short Trade:
184 (56.44%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
7.34 BRL
Profitto medio:
106.32 BRL
Perdita media:
-195.24 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-2 127.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 127.00 BRL (9)
Crescita mensile:
-11.36%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
884.00 BRL
Massimale:
5 203.20 BRL (44.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.42% (5 203.20 BRL)
Per equità:
11.20% (1 120.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 124
WINM25 51
BITQ25 34
WINV25 33
WDON25 24
WDOQ25 20
WDOU25 16
WDOV25 11
WDOM25 9
WDOK25 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 811
WINM25 444
BITQ25 -119
WINV25 -605
WDON25 432
WDOQ25 944
WDOU25 -653
WDOV25 -35
WDOM25 -223
WDOK25 57
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 3.6K
WINM25 5.4K
BITQ25 -2.7M
WINV25 185
WDON25 38K
WDOQ25 30K
WDOU25 -35K
WDOV25 -25K
WDOM25 -51K
WDOK25 13K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +920.00 BRL
Worst Trade: -1 240 BRL
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 324.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 127.00 BRL

Sinal V.A.R.T.S. - Estratégia de Mean Reversion baseada em Volume Profile para WIN/WDO. Opera rompimentos + retornos à Value Area com SL dinâmico e TP baseado no SL.
Capital mínimo: R$5k.
Horário: 09:15-17:30 (GMT-3).
Resultados consistentes em conta real (confira histórico).

📢 Sinal para Copia - EA V.A.R.T.S. (Volume Area Range Trading Seeker)

🔎 Estratégia:
Robô baseado em Volume Profile e Mean Reversion, operando nos contratos de Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO) da B3. Focado no período de maior liquidez (09:15 às 17:30), o EA identifica oportunidades de reversão dentro da Value Area (VA) – área que concentra 70% do volume negociado no dia anterior.

⚙️ Lógica de Operação:

  1. Value Area (VA): Calcula diariamente os níveis de VAH (High), VAL (Low) e POC (Point of Control).

  2. Entradas:

    • COMPRA: Rompimento abaixo da VAL + retorno à VA + confirmação de velas.

    • VENDA: Rompimento acima da VAH + retorno à VA + confirmação de velas.

  3. Gerenciamento:

    • Stop Loss: Dinâmico (baseado no tamanho da VA).

    • Take Profit: Múltiplo ajustável baseado no SL.

    • Trailing Stop: Ativado.

    • Proteção: Limite diário de perdas (ajustável).

💡 Destaques:

  • Estratégia consolidada: Operações baseadas em zonas de alta probabilidade.

  • Controle rigoroso: Evita over-trading e protege o capital.

  • Otimizado para B3: Configurações ajustadas ao perfil dos contratos.

  • NÃO UTILIZA MARTINGALE E NÃO FAZ PREÇO MÉDIO.

📊 Requisitos Mínimos:

  • Capital sugerido: R$ 5.000+ (para operar no índice e no dolar com segurança).

  • Timeframe: M1.

  • Horário operacional: 09:15 às 17:30 (fechamento automático às 17:55).

🔗 Copie este sinal e opere com disciplina!
(Resultados reais desde [Abril/2025] – ver histórico no perfil)


Obs: Note que o saldo da conta é zerado ao fim de cada dia e iniciado novamente no dia seguinte, esse é um mecanismo de segurança da corretora (BTG) para evitar dormir posicionado. A garantia mínima recomendada é R$5.000,00 para operar com 4 mini contratos de dólar e até 3 mini contratos de índice ao mesmo tempo.








