Soheal Ahmed

FastRun

Soheal Ahmed
0 recensioni
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
92 (85.18%)
Loss Trade:
16 (14.81%)
Best Trade:
19.23 USD
Worst Trade:
-81.81 USD
Profitto lordo:
138.89 USD (11 293 pips)
Perdita lorda:
-257.76 USD (8 192 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (35.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.10 USD (32)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
77.28%
Massimo carico di deposito:
10.35%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
50 (46.30%)
Short Trade:
58 (53.70%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-1.10 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-16.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-72.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.81 USD (1)
Crescita mensile:
-2.17%
Previsione annuale:
-26.36%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153.30 USD
Massimale:
160.43 USD (77.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.83% (160.27 USD)
Per equità:
29.06% (37.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 15
EURCAD 10
GBPUSD 9
EURAUD 9
NZDUSD 7
NZDCAD 7
GBPCAD 5
USDCHF 5
USDCAD 4
EURUSD 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
AUDCAD 3
USDSGD 3
AUDUSD 3
GBPCHF 3
GBPAUD 3
EURGBP 2
EURCHF 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
XAUUSD 1
AUDSGD 1
EURSGD 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD -18
EURCAD -148
GBPUSD 14
EURAUD 9
NZDUSD 3
NZDCAD 2
GBPCAD 3
USDCHF 8
USDCAD 5
EURUSD 0
AUDCHF 4
NZDCHF 2
AUDCAD -1
USDSGD 2
AUDUSD 2
GBPCHF 4
GBPAUD 2
EURGBP 1
EURCHF -9
AUDNZD 7
AUDJPY -8
XAUUSD -5
AUDSGD 1
EURSGD 1
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD -2.8K
EURCAD -126
GBPUSD 1.1K
EURAUD 1.6K
NZDUSD 376
NZDCAD 308
GBPCAD 516
USDCHF 643
USDCAD 483
EURUSD 26
AUDCHF 414
NZDCHF 273
AUDCAD -379
USDSGD 273
AUDUSD 234
GBPCHF 355
GBPAUD 305
EURGBP 68
EURCHF -489
AUDNZD 34
AUDJPY -102
XAUUSD -531
AUDSGD 92
EURSGD 153
EURNZD 354
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.23 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.10 USD
Massima perdita consecutiva: -72.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.21 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12458
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 325
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.09 × 573
VantageInternational-Live 4
2.13 × 172
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
77 più
Non ci sono recensioni
2025.09.09 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 16:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.04 08:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 14:45
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 4.23% of days out of the 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 14:45
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.72% of days out of the 331 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.