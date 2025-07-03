SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PP51
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP51

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 70%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25 458
Profit Trade:
16 966 (66.64%)
Loss Trade:
8 492 (33.36%)
Best Trade:
38 955.90 USD
Worst Trade:
-16 633.06 USD
Profitto lordo:
306 756.95 USD (2 588 199 pips)
Perdita lorda:
-237 198.50 USD (3 368 242 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (252.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38 985.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.35%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1330
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
12 928 (50.78%)
Short Trade:
12 530 (49.22%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
18.08 USD
Perdita media:
-27.93 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-21 993.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45 541.55 USD (14)
Crescita mensile:
3.97%
Previsione annuale:
48.21%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 641.53 USD
Massimale:
45 541.55 USD (30.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.09% (45 541.55 USD)
Per equità:
4.83% (7 729.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25457
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 70K
AUDUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -779K
AUDUSD -9
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38 955.90 USD
Worst Trade: -16 633 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +252.33 USD
Massima perdita consecutiva: -21 993.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real
0.00 × 22
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
3.50 × 2
Pepperstone-Edge12
4.11 × 9
ICMarketsSC-Live25
4.16 × 106
TitanFX-04
4.68 × 1196
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
info +55(88)997318682
Non ci sono recensioni
2025.07.03 05:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PP51
100USD al mese
70%
0
0
USD
170K
USD
45
99%
25 458
66%
97%
1.29
2.73
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.