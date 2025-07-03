- Crescita
Trade:
25 458
Profit Trade:
16 966 (66.64%)
Loss Trade:
8 492 (33.36%)
Best Trade:
38 955.90 USD
Worst Trade:
-16 633.06 USD
Profitto lordo:
306 756.95 USD (2 588 199 pips)
Perdita lorda:
-237 198.50 USD (3 368 242 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (252.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38 985.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.35%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1330
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
12 928 (50.78%)
Short Trade:
12 530 (49.22%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
18.08 USD
Perdita media:
-27.93 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-21 993.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45 541.55 USD (14)
Crescita mensile:
3.97%
Previsione annuale:
48.21%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 641.53 USD
Massimale:
45 541.55 USD (30.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.09% (45 541.55 USD)
Per equità:
4.83% (7 729.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25457
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|70K
|AUDUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-779K
|AUDUSD
|-9
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38 955.90 USD
Worst Trade: -16 633 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +252.33 USD
Massima perdita consecutiva: -21 993.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real
|0.00 × 22
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|3.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|4.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|4.16 × 106
|
TitanFX-04
|4.68 × 1196
