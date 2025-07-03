SegnaliSezioni
David Valentin

SmartGridPullback XAUUSD

David Valentin
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
97 (64.66%)
Loss Trade:
53 (35.33%)
Best Trade:
732.00 USD
Worst Trade:
-261.85 USD
Profitto lordo:
6 910.85 USD (121 560 pips)
Perdita lorda:
-4 126.28 USD (135 990 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (262.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 909.55 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
75.22%
Massimo carico di deposito:
21.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
105 (70.00%)
Short Trade:
45 (30.00%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
18.56 USD
Profitto medio:
71.25 USD
Perdita media:
-77.85 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 770.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 770.65 USD (11)
Crescita mensile:
10.26%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 770.65 USD (23.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.53% (1 770.65 USD)
Per equità:
64.78% (6 835.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 147
archived 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.2K
archived 592
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -15K
archived 0
USDCAD 140
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +732.00 USD
Worst Trade: -262 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +262.96 USD
Massima perdita consecutiva: -1 770.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 20
ECMarkets-Live02
0.00 × 20
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 14
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
172 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
No swaps are charged
2025.08.11 07:28
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
