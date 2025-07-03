- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
97 (64.66%)
Loss Trade:
53 (35.33%)
Best Trade:
732.00 USD
Worst Trade:
-261.85 USD
Profitto lordo:
6 910.85 USD (121 560 pips)
Perdita lorda:
-4 126.28 USD (135 990 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (262.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 909.55 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
75.22%
Massimo carico di deposito:
21.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
105 (70.00%)
Short Trade:
45 (30.00%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
18.56 USD
Profitto medio:
71.25 USD
Perdita media:
-77.85 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 770.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 770.65 USD (11)
Crescita mensile:
10.26%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 770.65 USD (23.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.53% (1 770.65 USD)
Per equità:
64.78% (6 835.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|archived
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|archived
|592
|USDCAD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-15K
|archived
|0
|USDCAD
|140
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +732.00 USD
Worst Trade: -262 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +262.96 USD
Massima perdita consecutiva: -1 770.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 20
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 20
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
