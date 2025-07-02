SegnaliSezioni
Yun Fei Kang

Saga EA

Yun Fei Kang
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 842
Profit Trade:
958 (33.70%)
Loss Trade:
1 884 (66.29%)
Best Trade:
884.00 USD
Worst Trade:
-1 741.33 USD
Profitto lordo:
27 937.89 USD (250 706 pips)
Perdita lorda:
-32 816.66 USD (335 084 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2 921.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 921.93 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
57.37%
Massimo carico di deposito:
11.27%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
636
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
1 423 (50.07%)
Short Trade:
1 419 (49.93%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.72 USD
Profitto medio:
29.16 USD
Perdita media:
-17.42 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-22.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 668.29 USD (2)
Crescita mensile:
-19.27%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 878.83 USD
Massimale:
6 952.80 USD (57.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.59% (6 952.80 USD)
Per equità:
16.19% (1 268.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-VIP 2842
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-VIP -4.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-VIP -84K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +884.00 USD
Worst Trade: -1 741 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 921.93 USD
Massima perdita consecutiva: -22.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 11:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 03:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 06:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 05:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 03:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
