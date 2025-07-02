- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
165 (92.69%)
Loss Trade:
13 (7.30%)
Best Trade:
34.83 USD
Worst Trade:
-48.41 USD
Profitto lordo:
584.06 USD (492 945 pips)
Perdita lorda:
-170.59 USD (165 117 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (252.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.25 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
6.37%
Massimo carico di deposito:
91.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
97 (54.49%)
Short Trade:
81 (45.51%)
Fattore di profitto:
3.42
Profitto previsto:
2.32 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-13.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-94.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.98 USD (3)
Crescita mensile:
-1.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.59 USD (21.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.32% (112.59 USD)
Per equità:
13.41% (69.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|177
|GBPJPYm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|413
|GBPJPYm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|328K
|GBPJPYm
|24
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.83 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +252.25 USD
Massima perdita consecutiva: -94.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
