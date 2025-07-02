SegnaliSezioni
The Holy Grail

Van Truong Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 135%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
165 (92.69%)
Loss Trade:
13 (7.30%)
Best Trade:
34.83 USD
Worst Trade:
-48.41 USD
Profitto lordo:
584.06 USD (492 945 pips)
Perdita lorda:
-170.59 USD (165 117 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (252.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.25 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
6.37%
Massimo carico di deposito:
91.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
97 (54.49%)
Short Trade:
81 (45.51%)
Fattore di profitto:
3.42
Profitto previsto:
2.32 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-13.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-94.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.98 USD (3)
Crescita mensile:
-1.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.59 USD (21.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.32% (112.59 USD)
Per equità:
13.41% (69.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 177
GBPJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 413
GBPJPYm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 328K
GBPJPYm 24
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.83 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +252.25 USD
Massima perdita consecutiva: -94.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 03:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 05:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 04:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.49% of days out of the 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 09:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.35% of days out of the 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
