SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AUDCADNZDCAD
Sio Hong Do Fong

AUDCADNZDCAD

Sio Hong Do Fong
0 recensioni
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -61%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
712
Profit Trade:
514 (72.19%)
Loss Trade:
198 (27.81%)
Best Trade:
392.36 USD
Worst Trade:
-1 999.44 USD
Profitto lordo:
3 883.72 USD (148 382 pips)
Perdita lorda:
-10 861.85 USD (104 989 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (113.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
693.48 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.25%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
324 (45.51%)
Short Trade:
388 (54.49%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-9.80 USD
Profitto medio:
7.56 USD
Perdita media:
-54.86 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-8 961.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 961.43 USD (22)
Crescita mensile:
3.37%
Previsione annuale:
41.01%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 206.16 USD
Massimale:
9 632.34 USD (329.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.81% (9 650.82 USD)
Per equità:
10.99% (1 161.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD+ 358
AUDCAD+ 344
AUDNZD+ 9
USDCAD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD+ -8.4K
AUDCAD+ 1.5K
AUDNZD+ 5
USDCAD+ -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD+ 11K
AUDCAD+ 32K
AUDNZD+ 987
USDCAD+ -143
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +392.36 USD
Worst Trade: -1 999 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +113.77 USD
Massima perdita consecutiva: -8 961.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 07:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 12:53
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AUDCADNZDCAD
30USD al mese
-61%
0
0
USD
11K
USD
35
98%
712
72%
100%
0.35
-9.80
USD
83%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.