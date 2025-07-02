- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 919
Profit Trade:
2 891 (73.76%)
Loss Trade:
1 028 (26.23%)
Best Trade:
1 236.44 USD
Worst Trade:
-2 402.75 USD
Profitto lordo:
30 325.82 USD (35 245 449 pips)
Perdita lorda:
-28 942.45 USD (31 692 975 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (158.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 278.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
86.20%
Massimo carico di deposito:
12.68%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
1 777 (45.34%)
Short Trade:
2 142 (54.66%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
10.49 USD
Perdita media:
-28.15 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-781.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 919.81 USD (8)
Crescita mensile:
2.44%
Previsione annuale:
30.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 894.11 USD
Massimale:
3 920.50 USD (43.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.58% (3 920.50 USD)
Per equità:
28.96% (2 301.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2037
|GBPUSD
|883
|EURUSD
|838
|BTCUSD
|143
|WHEAT
|8
|BRN
|2
|HO
|2
|ES
|2
|NZDUSD
|1
|NG
|1
|FDAX
|1
|COFFEE
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|6.1K
|GBPUSD
|-1.9K
|EURUSD
|1.3K
|BTCUSD
|-4.5K
|WHEAT
|-132
|BRN
|78
|HO
|-194
|ES
|527
|NZDUSD
|11
|NG
|105
|FDAX
|25
|COFFEE
|-65
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|55K
|GBPUSD
|-24K
|EURUSD
|3K
|BTCUSD
|3.5M
|WHEAT
|-6K
|BRN
|191
|HO
|-840
|ES
|4.1K
|NZDUSD
|232
|NG
|217
|FDAX
|1.2K
|COFFEE
|-842
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 236.44 USD
Worst Trade: -2 403 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +158.06 USD
Massima perdita consecutiva: -781.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.57 × 937
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
126
99%
3 919
73%
86%
1.04
0.35
USD
USD
44%
1:500