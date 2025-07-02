SegnaliSezioni
Kristina Dehtiarova

Signals

Kristina Dehtiarova
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 20%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 919
Profit Trade:
2 891 (73.76%)
Loss Trade:
1 028 (26.23%)
Best Trade:
1 236.44 USD
Worst Trade:
-2 402.75 USD
Profitto lordo:
30 325.82 USD (35 245 449 pips)
Perdita lorda:
-28 942.45 USD (31 692 975 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (158.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 278.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
86.20%
Massimo carico di deposito:
12.68%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
1 777 (45.34%)
Short Trade:
2 142 (54.66%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
10.49 USD
Perdita media:
-28.15 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-781.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 919.81 USD (8)
Crescita mensile:
2.44%
Previsione annuale:
30.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 894.11 USD
Massimale:
3 920.50 USD (43.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.58% (3 920.50 USD)
Per equità:
28.96% (2 301.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 2037
GBPUSD 883
EURUSD 838
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 6.1K
GBPUSD -1.9K
EURUSD 1.3K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 55K
GBPUSD -24K
EURUSD 3K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 236.44 USD
Worst Trade: -2 403 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +158.06 USD
Massima perdita consecutiva: -781.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
318 più
Non ci sono recensioni
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 09:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 676 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 117 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Signals
30USD al mese
20%
0
0
USD
8.4K
USD
126
99%
3 919
73%
86%
1.04
0.35
USD
44%
1:500
