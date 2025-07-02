SegnaliSezioni
Tan Eng How

GoldTrading2025

Tan Eng How
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 154%
FBS-Real-10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31 862
Profit Trade:
21 056 (66.08%)
Loss Trade:
10 806 (33.92%)
Best Trade:
750 755.03 USD
Worst Trade:
-21 031.02 USD
Profitto lordo:
3 229 783.06 USD (2 933 921 pips)
Perdita lorda:
-1 201 082.96 USD (4 021 936 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (231.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
801 793.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.74%
Massimo carico di deposito:
75.82%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4578
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
5.62
Long Trade:
15 806 (49.61%)
Short Trade:
16 056 (50.39%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
63.67 USD
Profitto medio:
153.39 USD
Perdita media:
-111.15 USD
Massime perdite consecutive:
57 (-360 857.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-360 857.83 USD (57)
Crescita mensile:
18.47%
Previsione annuale:
224.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
360 887.91 USD (13.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.02% (360 887.91 USD)
Per equità:
25.66% (781 821.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31860
archived 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2M
archived 802K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.1M
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +750 755.03 USD
Worst Trade: -21 031 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 57
Massimo profitto consecutivo: +231.16 USD
Massima perdita consecutiva: -360 857.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.26 23:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.02 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 06:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
