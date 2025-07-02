- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31 862
Profit Trade:
21 056 (66.08%)
Loss Trade:
10 806 (33.92%)
Best Trade:
750 755.03 USD
Worst Trade:
-21 031.02 USD
Profitto lordo:
3 229 783.06 USD (2 933 921 pips)
Perdita lorda:
-1 201 082.96 USD (4 021 936 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (231.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
801 793.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.74%
Massimo carico di deposito:
75.82%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4578
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
5.62
Long Trade:
15 806 (49.61%)
Short Trade:
16 056 (50.39%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
63.67 USD
Profitto medio:
153.39 USD
Perdita media:
-111.15 USD
Massime perdite consecutive:
57 (-360 857.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-360 857.83 USD (57)
Crescita mensile:
18.47%
Previsione annuale:
224.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
360 887.91 USD (13.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.02% (360 887.91 USD)
Per equità:
25.66% (781 821.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31860
|archived
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2M
|archived
|802K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.1M
|archived
|0
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +750 755.03 USD
Worst Trade: -21 031 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 57
Massimo profitto consecutivo: +231.16 USD
Massima perdita consecutiva: -360 857.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
