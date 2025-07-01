- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeQuo-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Descrizione della strategia – Gold Trader Pro
Creato da Rame Al Qasir
Gold Trader Pro utilizza una strategia altamente specializzata basata su un’analisi approfondita del flusso degli ordini, con particolare attenzione ai grafici footprint e al comportamento di assorbimento dei grandi operatori di mercato.
La chiave sta nell’identificare aree dove grandi volumi vengono “assorbiti” silenziosamente, segnale chiaro di attività professionale. Queste zone di assorbimento indicano spesso inversioni di trend o forti continuazioni prima che siano visibili nel prezzo. La strategia sfrutta questi segnali precoci per generare ingressi precisi e mirati, generalmente dove altri esitano o sono già usciti.
Uno strumento centrale è la correlazione tra CVD (Delta cumulativo del volume) e prezzo. Le divergenze tra CVD e prezzo forniscono indizi sulla sostenibilità della pressione di acquisto o vendita, oppure sulla presenza di un assorbimento nascosto. Queste divergenze aiutano a identificare tempestivamente potenziali punti di inversione o situazioni di seguimento del trend.
L’uso dei grafici footprint mostra dove domina il volume, chi controlla il mercato e quando il momentum si rafforza o si indebolisce. Il setup è completato da analisi manuale della struttura del mercato, combinata con supporto algoritmico per aumentare l’efficienza.
La gestione del rischio è conservativa e dinamicamente regolata, con un chiaro focus sulla preservazione del capitale e sulla crescita controllata. Si operano solo setup di alta qualità per evitare drawdown inutili.
Questa strategia è stata progettata specificamente per il mercato dell’oro e funziona particolarmente bene in fasi di mercato volatili dove molte strategie classiche falliscono, ma il flusso degli ordini e i volumi rivelano il vero movimento del prezzo.
Update zum Drawdown von 42% Der bisherige Drawdown von 42% entstand durch falsche Konfigurationen des von mir eingesetzten Roboters. Dank meines manuellen Eingreifens und der niedrigen Lotsize konnte dieser Drawdown jedoch als Teil des Geschäftsverlaufs kompensiert werden. Ich möchte Ihnen versichern, dass die notwendigen Anpassungen vorgenommen wurden, sodass ein derartiger Drawdown in Zukunft nicht mehr zu erwarten ist. Update on the 42% Drawdown The previous 42% drawdown was caused by incorrect configurations of the robot I use. Thanks to my manual oversight and the low lot size, this drawdown remained part of the normal business fluctuations. I can assure you that the necessary adjustments have been made, and such a drawdown should no longer occur in the future.
