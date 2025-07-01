SegnaliSezioni
Rame Al Qasir

Gold Trader Pro

Rame Al Qasir
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
TradeQuo-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
182
Profit Trade:
149 (81.86%)
Loss Trade:
33 (18.13%)
Best Trade:
85.02 USD
Worst Trade:
-70.17 USD
Profitto lordo:
1 624.76 USD (154 399 pips)
Perdita lorda:
-388.74 USD (29 149 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (351.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
351.83 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
79.93%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
179 (98.35%)
Short Trade:
3 (1.65%)
Fattore di profitto:
4.18
Profitto previsto:
6.79 USD
Profitto medio:
10.90 USD
Perdita media:
-11.78 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-176.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-176.29 USD (5)
Crescita mensile:
26.24%
Previsione annuale:
318.43%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
220.14 USD (6.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.03% (220.38 USD)
Per equità:
42.27% (1 270.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs 175
NASUSD.ecn 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs 1.2K
NASUSD.ecn 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs 111K
NASUSD.ecn 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.02 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +351.83 USD
Massima perdita consecutiva: -176.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeQuo-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Italian (Italiano)

Descrizione della strategia – Gold Trader Pro
Creato da Rame Al Qasir

Gold Trader Pro utilizza una strategia altamente specializzata basata su un’analisi approfondita del flusso degli ordini, con particolare attenzione ai grafici footprint e al comportamento di assorbimento dei grandi operatori di mercato.

La chiave sta nell’identificare aree dove grandi volumi vengono “assorbiti” silenziosamente, segnale chiaro di attività professionale. Queste zone di assorbimento indicano spesso inversioni di trend o forti continuazioni prima che siano visibili nel prezzo. La strategia sfrutta questi segnali precoci per generare ingressi precisi e mirati, generalmente dove altri esitano o sono già usciti.

Uno strumento centrale è la correlazione tra CVD (Delta cumulativo del volume) e prezzo. Le divergenze tra CVD e prezzo forniscono indizi sulla sostenibilità della pressione di acquisto o vendita, oppure sulla presenza di un assorbimento nascosto. Queste divergenze aiutano a identificare tempestivamente potenziali punti di inversione o situazioni di seguimento del trend.

L’uso dei grafici footprint mostra dove domina il volume, chi controlla il mercato e quando il momentum si rafforza o si indebolisce. Il setup è completato da analisi manuale della struttura del mercato, combinata con supporto algoritmico per aumentare l’efficienza.

La gestione del rischio è conservativa e dinamicamente regolata, con un chiaro focus sulla preservazione del capitale e sulla crescita controllata. Si operano solo setup di alta qualità per evitare drawdown inutili.

Questa strategia è stata progettata specificamente per il mercato dell’oro e funziona particolarmente bene in fasi di mercato volatili dove molte strategie classiche falliscono, ma il flusso degli ordini e i volumi rivelano il vero movimento del prezzo.


Non ci sono recensioni
2025.09.10 14:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 10:16 2025.09.10 10:16:04  

Update zum Drawdown von 42% Der bisherige Drawdown von 42% entstand durch falsche Konfigurationen des von mir eingesetzten Roboters. Dank meines manuellen Eingreifens und der niedrigen Lotsize konnte dieser Drawdown jedoch als Teil des Geschäftsverlaufs kompensiert werden. Ich möchte Ihnen versichern, dass die notwendigen Anpassungen vorgenommen wurden, sodass ein derartiger Drawdown in Zukunft nicht mehr zu erwarten ist. Update on the 42% Drawdown The previous 42% drawdown was caused by incorrect configurations of the robot I use. Thanks to my manual oversight and the low lot size, this drawdown remained part of the normal business fluctuations. I can assure you that the necessary adjustments have been made, and such a drawdown should no longer occur in the future.

2025.08.04 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 07:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 11:53
Share of trading days is too low
2025.07.02 11:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 10:47
Share of trading days is too low
2025.07.02 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 23:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 23:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 23:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
