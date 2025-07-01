Italian (Italiano)

Descrizione della strategia – Gold Trader Pro

Creato da Rame Al Qasir

Gold Trader Pro utilizza una strategia altamente specializzata basata su un’analisi approfondita del flusso degli ordini, con particolare attenzione ai grafici footprint e al comportamento di assorbimento dei grandi operatori di mercato.

La chiave sta nell’identificare aree dove grandi volumi vengono “assorbiti” silenziosamente, segnale chiaro di attività professionale. Queste zone di assorbimento indicano spesso inversioni di trend o forti continuazioni prima che siano visibili nel prezzo. La strategia sfrutta questi segnali precoci per generare ingressi precisi e mirati, generalmente dove altri esitano o sono già usciti.

Uno strumento centrale è la correlazione tra CVD (Delta cumulativo del volume) e prezzo. Le divergenze tra CVD e prezzo forniscono indizi sulla sostenibilità della pressione di acquisto o vendita, oppure sulla presenza di un assorbimento nascosto. Queste divergenze aiutano a identificare tempestivamente potenziali punti di inversione o situazioni di seguimento del trend.

L’uso dei grafici footprint mostra dove domina il volume, chi controlla il mercato e quando il momentum si rafforza o si indebolisce. Il setup è completato da analisi manuale della struttura del mercato, combinata con supporto algoritmico per aumentare l’efficienza.

La gestione del rischio è conservativa e dinamicamente regolata, con un chiaro focus sulla preservazione del capitale e sulla crescita controllata. Si operano solo setup di alta qualità per evitare drawdown inutili.

Questa strategia è stata progettata specificamente per il mercato dell’oro e funziona particolarmente bene in fasi di mercato volatili dove molte strategie classiche falliscono, ma il flusso degli ordini e i volumi rivelano il vero movimento del prezzo.