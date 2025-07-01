SegnaliSezioni
Thester Terry Carrirolo

MM COM

Thester Terry Carrirolo
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 191%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
617
Profit Trade:
395 (64.01%)
Loss Trade:
222 (35.98%)
Best Trade:
1 263.96 EUR
Worst Trade:
-1 159.75 EUR
Profitto lordo:
20 048.16 EUR (1 942 566 pips)
Perdita lorda:
-17 856.69 EUR (1 133 519 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (108.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 827.94 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
44.71%
Massimo carico di deposito:
78.95%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
253 (41.00%)
Short Trade:
364 (59.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
3.55 EUR
Profitto medio:
50.75 EUR
Perdita media:
-80.44 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-493.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 103.44 EUR (5)
Crescita mensile:
77.26%
Previsione annuale:
937.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2 495.55 EUR (55.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.94% (2 495.55 EUR)
Per equità:
77.62% (2 421.53 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 554
BTCUSD 28
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 5
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 4
EURJPY+ 3
EURUSD+ 3
USDCHF+ 3
NZDCAD+ 3
ETHUSD 1
USDJPY+ 1
NZDUSD+ 1
AUDCAD+ 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 2.3K
BTCUSD 151
GBPUSD+ -1
AUDUSD+ 1
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 2
EURJPY+ 0
EURUSD+ 1
USDCHF+ 1
NZDCAD+ 1
ETHUSD -4
USDJPY+ 0
NZDUSD+ 3
AUDCAD+ 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -370K
BTCUSD 1.2M
GBPUSD+ -66
AUDUSD+ 96
USDCAD+ 153
AUDNZD+ 310
EURJPY+ 0
EURUSD+ 138
USDCHF+ 128
NZDCAD+ 108
ETHUSD -2K
USDJPY+ 45
NZDUSD+ 108
AUDCAD+ 107
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 263.96 EUR
Worst Trade: -1 160 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +108.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -493.65 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.10.08 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 17:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 02:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 06:46
Share of trading days is too low
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 05:39
Share of trading days is too low
