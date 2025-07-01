- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
617
Profit Trade:
395 (64.01%)
Loss Trade:
222 (35.98%)
Best Trade:
1 263.96 EUR
Worst Trade:
-1 159.75 EUR
Profitto lordo:
20 048.16 EUR (1 942 566 pips)
Perdita lorda:
-17 856.69 EUR (1 133 519 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (108.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 827.94 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
44.71%
Massimo carico di deposito:
78.95%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
253 (41.00%)
Short Trade:
364 (59.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
3.55 EUR
Profitto medio:
50.75 EUR
Perdita media:
-80.44 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-493.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 103.44 EUR (5)
Crescita mensile:
77.26%
Previsione annuale:
937.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2 495.55 EUR (55.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.94% (2 495.55 EUR)
Per equità:
77.62% (2 421.53 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|554
|BTCUSD
|28
|GBPUSD+
|6
|AUDUSD+
|5
|USDCAD+
|4
|AUDNZD+
|4
|EURJPY+
|3
|EURUSD+
|3
|USDCHF+
|3
|NZDCAD+
|3
|ETHUSD
|1
|USDJPY+
|1
|NZDUSD+
|1
|AUDCAD+
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|2.3K
|BTCUSD
|151
|GBPUSD+
|-1
|AUDUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|2
|EURJPY+
|0
|EURUSD+
|1
|USDCHF+
|1
|NZDCAD+
|1
|ETHUSD
|-4
|USDJPY+
|0
|NZDUSD+
|3
|AUDCAD+
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-370K
|BTCUSD
|1.2M
|GBPUSD+
|-66
|AUDUSD+
|96
|USDCAD+
|153
|AUDNZD+
|310
|EURJPY+
|0
|EURUSD+
|138
|USDCHF+
|128
|NZDCAD+
|108
|ETHUSD
|-2K
|USDJPY+
|45
|NZDUSD+
|108
|AUDCAD+
|107
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 263.96 EUR
Worst Trade: -1 160 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +108.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -493.65 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni