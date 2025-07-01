SegnaliSezioni
Andranik Petrosian

LONG HAUL

Andranik Petrosian
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 907%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
369
Profit Trade:
312 (84.55%)
Loss Trade:
57 (15.45%)
Best Trade:
217.24 USD
Worst Trade:
-565.59 USD
Profitto lordo:
2 068.65 USD (62 057 pips)
Perdita lorda:
-1 827.63 USD (10 045 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (152.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
538.72 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.99%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
242
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
308 (83.47%)
Short Trade:
61 (16.53%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
6.63 USD
Perdita media:
-32.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-356.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-615.95 USD (5)
Crescita mensile:
1 186.88%
Previsione annuale:
14 400.77%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.40 USD
Massimale:
1 115.77 USD (60.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.21% (1 115.77 USD)
Per equità:
69.77% (376.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 299
AUDCAD 70
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -191
AUDCAD 432
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 48K
AUDCAD 3.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +217.24 USD
Worst Trade: -566 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +152.59 USD
Massima perdita consecutiva: -356.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
Exness-Real9
3.00 × 2
32 più
Non ci sono recensioni
2025.10.08 18:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 18:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 16:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.88% of days out of the 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.09.05 21:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 17:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
