- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
369
Profit Trade:
312 (84.55%)
Loss Trade:
57 (15.45%)
Best Trade:
217.24 USD
Worst Trade:
-565.59 USD
Profitto lordo:
2 068.65 USD (62 057 pips)
Perdita lorda:
-1 827.63 USD (10 045 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (152.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
538.72 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.99%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
242
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
308 (83.47%)
Short Trade:
61 (16.53%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
6.63 USD
Perdita media:
-32.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-356.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-615.95 USD (5)
Crescita mensile:
1 186.88%
Previsione annuale:
14 400.77%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.40 USD
Massimale:
1 115.77 USD (60.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.21% (1 115.77 USD)
Per equità:
69.77% (376.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|AUDCAD
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-191
|AUDCAD
|432
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|AUDCAD
|3.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +217.24 USD
Worst Trade: -566 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +152.59 USD
Massima perdita consecutiva: -356.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
|
Exness-Real9
|3.00 × 2
