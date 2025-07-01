- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
47 (90.38%)
Loss Trade:
5 (9.62%)
Best Trade:
230.00 USD
Worst Trade:
-29.64 USD
Profitto lordo:
2 190.21 USD (2 522 pips)
Perdita lorda:
-56.43 USD (147 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 086.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 086.26 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
43.34%
Massimo carico di deposito:
38.20%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
71.99
Long Trade:
51 (98.08%)
Short Trade:
1 (1.92%)
Fattore di profitto:
38.81
Profitto previsto:
41.03 USD
Profitto medio:
46.60 USD
Perdita media:
-11.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-29.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.64 USD (1)
Crescita mensile:
19.62%
Previsione annuale:
238.10%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.64 USD (5.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.49% (29.64 USD)
Per equità:
21.60% (571.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|51
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XTIUSD
|2.1K
|XAUUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XTIUSD
|2.4K
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +230.00 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 086.26 USD
Massima perdita consecutiva: -29.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Quantum Baron demonstration signal
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
194%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
13
96%
52
90%
43%
38.81
41.03
USD
USD
22%
1:500