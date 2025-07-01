SegnaliSezioni
Bogdan Ion Puscasu

Quantum Baron

Bogdan Ion Puscasu
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 194%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
47 (90.38%)
Loss Trade:
5 (9.62%)
Best Trade:
230.00 USD
Worst Trade:
-29.64 USD
Profitto lordo:
2 190.21 USD (2 522 pips)
Perdita lorda:
-56.43 USD (147 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 086.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 086.26 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
43.34%
Massimo carico di deposito:
38.20%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
71.99
Long Trade:
51 (98.08%)
Short Trade:
1 (1.92%)
Fattore di profitto:
38.81
Profitto previsto:
41.03 USD
Profitto medio:
46.60 USD
Perdita media:
-11.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-29.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.64 USD (1)
Crescita mensile:
19.62%
Previsione annuale:
238.10%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.64 USD (5.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.49% (29.64 USD)
Per equità:
21.60% (571.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD 51
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD 2.1K
XAUUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD 2.4K
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +230.00 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 086.26 USD
Massima perdita consecutiva: -29.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Quantum Baron demonstration signal
Non ci sono recensioni
2025.09.11 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 21:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 13:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 05:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 15:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 12:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.07 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Quantum Baron
999USD al mese
194%
0
0
USD
4K
USD
13
96%
52
90%
43%
38.81
41.03
USD
22%
1:500
Copia

