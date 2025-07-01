SegnaliSezioni
Pun Kiu Liu

JimmyJimmy202506

Pun Kiu Liu
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -33%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
981
Profit Trade:
626 (63.81%)
Loss Trade:
355 (36.19%)
Best Trade:
474.25 USD
Worst Trade:
-784.17 USD
Profitto lordo:
21 174.58 USD (18 258 741 pips)
Perdita lorda:
-22 168.97 USD (20 741 851 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (406.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 178.88 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
92.35%
Massimo carico di deposito:
42.94%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
491 (50.05%)
Short Trade:
490 (49.95%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-1.01 USD
Profitto medio:
33.83 USD
Perdita media:
-62.45 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-93.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 963.09 USD (7)
Crescita mensile:
-56.48%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 077.09 USD
Massimale:
5 582.22 USD (85.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.20% (5 582.22 USD)
Per equità:
73.22% (1 677.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 748
EURUSD+ 159
HK50ft.r 29
XAUUSD+ 26
NAS100ft.r 11
DJ30.r 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -1.6K
EURUSD+ 742
HK50ft.r 32
XAUUSD+ -97
NAS100ft.r 7
DJ30.r -45
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2.6M
EURUSD+ 4.1K
HK50ft.r 105K
XAUUSD+ -3.6K
NAS100ft.r 8.4K
DJ30.r -30K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +474.25 USD
Worst Trade: -784 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +406.02 USD
Massima perdita consecutiva: -93.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 11
1.46 × 101
VantageInternational-Live 22
9.47 × 49
VantageInternational-Live 3
10.26 × 125
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 23:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 02:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copia

