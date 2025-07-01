- Crescita
Trade:
981
Profit Trade:
626 (63.81%)
Loss Trade:
355 (36.19%)
Best Trade:
474.25 USD
Worst Trade:
-784.17 USD
Profitto lordo:
21 174.58 USD (18 258 741 pips)
Perdita lorda:
-22 168.97 USD (20 741 851 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (406.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 178.88 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
92.35%
Massimo carico di deposito:
42.94%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
491 (50.05%)
Short Trade:
490 (49.95%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-1.01 USD
Profitto medio:
33.83 USD
Perdita media:
-62.45 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-93.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 963.09 USD (7)
Crescita mensile:
-56.48%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 077.09 USD
Massimale:
5 582.22 USD (85.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.20% (5 582.22 USD)
Per equità:
73.22% (1 677.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|748
|EURUSD+
|159
|HK50ft.r
|29
|XAUUSD+
|26
|NAS100ft.r
|11
|DJ30.r
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-1.6K
|EURUSD+
|742
|HK50ft.r
|32
|XAUUSD+
|-97
|NAS100ft.r
|7
|DJ30.r
|-45
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-2.6M
|EURUSD+
|4.1K
|HK50ft.r
|105K
|XAUUSD+
|-3.6K
|NAS100ft.r
|8.4K
|DJ30.r
|-30K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +474.25 USD
Worst Trade: -784 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +406.02 USD
Massima perdita consecutiva: -93.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|1.46 × 101
|
VantageInternational-Live 22
|9.47 × 49
|
VantageInternational-Live 3
|10.26 × 125
