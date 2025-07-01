- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 550
Profit Trade:
1 804 (70.74%)
Loss Trade:
746 (29.25%)
Best Trade:
486.95 USD
Worst Trade:
-74.34 USD
Profitto lordo:
8 625.85 USD (254 204 pips)
Perdita lorda:
-3 527.71 USD (198 169 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (23.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
811.11 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.05%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
220
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
12.84
Long Trade:
1 190 (46.67%)
Short Trade:
1 360 (53.33%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-149.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-396.93 USD (8)
Crescita mensile:
2.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
396.93 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (356.43 USD)
Per equità:
3.64% (2 276.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|135
|USDJPY
|128
|GBPCAD
|127
|EURAUD
|125
|GBPNZD
|125
|EURJPY
|125
|GBPUSD
|125
|CHFJPY
|123
|EURUSD
|122
|EURNZD
|122
|AUDJPY
|116
|GBPJPY
|109
|EURCAD
|95
|NZDJPY
|95
|USDCAD
|95
|USDCHF
|94
|GBPCHF
|92
|CADJPY
|92
|AUDUSD
|89
|AUDCAD
|83
|NZDUSD
|78
|AUDCHF
|63
|AUDNZD
|63
|EURGBP
|60
|EURCHF
|54
|NZDCAD
|8
|CADCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|237
|USDJPY
|256
|GBPCAD
|277
|EURAUD
|151
|GBPNZD
|138
|EURJPY
|239
|GBPUSD
|541
|CHFJPY
|345
|EURUSD
|191
|EURNZD
|139
|AUDJPY
|149
|GBPJPY
|97
|EURCAD
|108
|NZDJPY
|121
|USDCAD
|401
|USDCHF
|370
|GBPCHF
|210
|CADJPY
|108
|AUDUSD
|176
|AUDCAD
|167
|NZDUSD
|172
|AUDCHF
|122
|AUDNZD
|75
|EURGBP
|142
|EURCHF
|116
|NZDCAD
|36
|CADCHF
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|1.6K
|USDJPY
|-265
|GBPCAD
|-1.3K
|EURAUD
|3.7K
|GBPNZD
|4.1K
|EURJPY
|85
|GBPUSD
|-6.1K
|CHFJPY
|-1.4K
|EURUSD
|7.2K
|EURNZD
|2.5K
|AUDJPY
|5.3K
|GBPJPY
|8K
|EURCAD
|4.8K
|NZDJPY
|3.5K
|USDCAD
|-3.2K
|USDCHF
|-414
|GBPCHF
|4.4K
|CADJPY
|4K
|AUDUSD
|5.7K
|AUDCAD
|-1.2K
|NZDUSD
|3K
|AUDCHF
|4.1K
|AUDNZD
|2.5K
|EURGBP
|3.2K
|EURCHF
|3.1K
|NZDCAD
|-1.1K
|CADCHF
|517
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +486.95 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23.81 USD
Massima perdita consecutiva: -149.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 62
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
545 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
CuanForex with EXNESS
Invest in my signals:
Exness FOREX - https://bit.ly/cuanforex_forex
Exness XAU - https://bit.ly/cuanforex_xau
Exness XAG - https://bit.ly/cuanforex_xag
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
13
100%
2 550
70%
100%
2.44
2.00
USD
USD
4%
1:200