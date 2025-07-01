SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Exness ST FOREX
Christopher Tanpuyani

Exness ST FOREX

Christopher Tanpuyani
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 550
Profit Trade:
1 804 (70.74%)
Loss Trade:
746 (29.25%)
Best Trade:
486.95 USD
Worst Trade:
-74.34 USD
Profitto lordo:
8 625.85 USD (254 204 pips)
Perdita lorda:
-3 527.71 USD (198 169 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (23.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
811.11 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.05%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
220
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
12.84
Long Trade:
1 190 (46.67%)
Short Trade:
1 360 (53.33%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-149.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-396.93 USD (8)
Crescita mensile:
2.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
396.93 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (356.43 USD)
Per equità:
3.64% (2 276.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 135
USDJPY 128
GBPCAD 127
EURAUD 125
GBPNZD 125
EURJPY 125
GBPUSD 125
CHFJPY 123
EURUSD 122
EURNZD 122
AUDJPY 116
GBPJPY 109
EURCAD 95
NZDJPY 95
USDCAD 95
USDCHF 94
GBPCHF 92
CADJPY 92
AUDUSD 89
AUDCAD 83
NZDUSD 78
AUDCHF 63
AUDNZD 63
EURGBP 60
EURCHF 54
NZDCAD 8
CADCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 237
USDJPY 256
GBPCAD 277
EURAUD 151
GBPNZD 138
EURJPY 239
GBPUSD 541
CHFJPY 345
EURUSD 191
EURNZD 139
AUDJPY 149
GBPJPY 97
EURCAD 108
NZDJPY 121
USDCAD 401
USDCHF 370
GBPCHF 210
CADJPY 108
AUDUSD 176
AUDCAD 167
NZDUSD 172
AUDCHF 122
AUDNZD 75
EURGBP 142
EURCHF 116
NZDCAD 36
CADCHF 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 1.6K
USDJPY -265
GBPCAD -1.3K
EURAUD 3.7K
GBPNZD 4.1K
EURJPY 85
GBPUSD -6.1K
CHFJPY -1.4K
EURUSD 7.2K
EURNZD 2.5K
AUDJPY 5.3K
GBPJPY 8K
EURCAD 4.8K
NZDJPY 3.5K
USDCAD -3.2K
USDCHF -414
GBPCHF 4.4K
CADJPY 4K
AUDUSD 5.7K
AUDCAD -1.2K
NZDUSD 3K
AUDCHF 4.1K
AUDNZD 2.5K
EURGBP 3.2K
EURCHF 3.1K
NZDCAD -1.1K
CADCHF 517
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +486.95 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23.81 USD
Massima perdita consecutiva: -149.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
Exness-Real20
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 2
545 più
CuanForex with EXNESS

Invest in my signals:

Exness FOREX - https://bit.ly/cuanforex_forex

Exness XAU - https://bit.ly/cuanforex_xau

Exness XAG - https://bit.ly/cuanforex_xag&nbsp;

Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 10:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.29 01:39
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Exness ST FOREX
30USD al mese
11%
0
0
USD
63K
USD
13
100%
2 550
70%
100%
2.44
2.00
USD
4%
1:200
Copia

