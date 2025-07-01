SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Panguan dd188188
Duo Zhi Nong

Panguan dd188188

Duo Zhi Nong
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 84%
GMI-Live12
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
191
Profit Trade:
78 (40.83%)
Loss Trade:
113 (59.16%)
Best Trade:
379.83 USD
Worst Trade:
-83.88 USD
Profitto lordo:
6 189.55 USD (277 302 pips)
Perdita lorda:
-3 523.13 USD (163 603 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (220.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 020.22 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
41.15%
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
98 (51.31%)
Short Trade:
93 (48.69%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
13.96 USD
Profitto medio:
79.35 USD
Perdita media:
-31.18 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-519.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-519.15 USD (16)
Crescita mensile:
-9.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
235.35 USD
Massimale:
667.75 USD (17.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.30% (435.60 USD)
Per equità:
3.86% (80.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 114K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +379.83 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +220.93 USD
Massima perdita consecutiva: -519.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

只做黄金，带止损
Non ci sono recensioni
2025.08.04 13:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.04 13:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.07.04 09:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 07:29
Share of trading days is too low
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 07:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 05:13
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 4.5% of days out of the 844 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 05:13
80% of trades performed within 23 days. This comprises 2.73% of days out of the 844 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Panguan dd188188
99USD al mese
84%
0
0
USD
1.8K
USD
30
83%
191
40%
41%
1.75
13.96
USD
32%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.