Made Suma Wardana

FBS ET

Made Suma Wardana
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
373 (66.72%)
Loss Trade:
186 (33.27%)
Best Trade:
512.00 USD
Worst Trade:
-9 147.63 USD
Profitto lordo:
3 818.69 USD (59 960 pips)
Perdita lorda:
-10 609.31 USD (55 877 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (56.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
681.44 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
96.82%
Massimo carico di deposito:
303.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
283 (50.63%)
Short Trade:
276 (49.37%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-12.15 USD
Profitto medio:
10.24 USD
Perdita media:
-57.04 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-320.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 147.63 USD (1)
Crescita mensile:
45.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 147.63 USD
Massimale:
9 147.63 USD (91.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.13% (9 012.63 USD)
Per equità:
86.57% (2 544.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 558
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.4K
archived -9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.1K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +512.00 USD
Worst Trade: -9 148 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.05 USD
Massima perdita consecutiva: -320.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
122 più
Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.