- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
373 (66.72%)
Loss Trade:
186 (33.27%)
Best Trade:
512.00 USD
Worst Trade:
-9 147.63 USD
Profitto lordo:
3 818.69 USD (59 960 pips)
Perdita lorda:
-10 609.31 USD (55 877 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (56.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
681.44 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
96.82%
Massimo carico di deposito:
303.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
283 (50.63%)
Short Trade:
276 (49.37%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-12.15 USD
Profitto medio:
10.24 USD
Perdita media:
-57.04 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-320.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 147.63 USD (1)
Crescita mensile:
45.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 147.63 USD
Massimale:
9 147.63 USD (91.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.13% (9 012.63 USD)
Per equità:
86.57% (2 544.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|558
|archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.4K
|archived
|-9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.1K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +512.00 USD
Worst Trade: -9 148 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.05 USD
Massima perdita consecutiva: -320.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
