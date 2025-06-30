SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The magic Ea Low Risk
Daniel Moreira Rolim De Morais

The magic Ea Low Risk

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 60%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
107 (85.60%)
Loss Trade:
18 (14.40%)
Best Trade:
446.79 USD
Worst Trade:
-562.24 USD
Profitto lordo:
9 674.66 USD (22 365 pips)
Perdita lorda:
-5 703.85 USD (14 056 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (793.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 299.52 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
25.28%
Massimo carico di deposito:
2.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
65 (52.00%)
Short Trade:
60 (48.00%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
31.77 USD
Profitto medio:
90.42 USD
Perdita media:
-316.88 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-562.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-562.24 USD (1)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.58%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 048.67 USD (10.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.35% (1 048.67 USD)
Per equità:
4.75% (507.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 87
GBPUSD 21
XAUUSD 12
AUDUSD 3
EURUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4.1K
GBPUSD -143
XAUUSD -1
AUDUSD 12
EURUSD 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 7K
GBPUSD -334
XAUUSD 865
AUDUSD 412
EURUSD 400
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +446.79 USD
Worst Trade: -562 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +793.38 USD
Massima perdita consecutiva: -562.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 11
Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
TP and SL Seted

No Grid, No Gale.

Very Low Risk

target 100% Year

Min 100 Usd

2025.08.11 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
