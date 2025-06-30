- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
107 (85.60%)
Loss Trade:
18 (14.40%)
Best Trade:
446.79 USD
Worst Trade:
-562.24 USD
Profitto lordo:
9 674.66 USD (22 365 pips)
Perdita lorda:
-5 703.85 USD (14 056 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (793.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 299.52 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
25.28%
Massimo carico di deposito:
2.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
65 (52.00%)
Short Trade:
60 (48.00%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
31.77 USD
Profitto medio:
90.42 USD
Perdita media:
-316.88 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-562.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-562.24 USD (1)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.58%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 048.67 USD (10.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.35% (1 048.67 USD)
Per equità:
4.75% (507.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|87
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|12
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4.1K
|GBPUSD
|-143
|XAUUSD
|-1
|AUDUSD
|12
|EURUSD
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|7K
|GBPUSD
|-334
|XAUUSD
|865
|AUDUSD
|412
|EURUSD
|400
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +446.79 USD
Worst Trade: -562 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +793.38 USD
Massima perdita consecutiva: -562.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 21
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 494
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
OctaFX-Real
|2.25 × 4
TP and SL Seted
No Grid, No Gale.
Very Low Risk
target 100% Year
Min 100 Usd
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
60%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
26
89%
125
85%
25%
1.69
31.77
USD
USD
9%
1:500