Tuan Dung Nguyen

BOC TRADING 3

Tuan Dung Nguyen
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -41%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
59 (54.12%)
Loss Trade:
50 (45.87%)
Best Trade:
12.16 USD
Worst Trade:
-12.39 USD
Profitto lordo:
151.60 USD (149 783 pips)
Perdita lorda:
-234.43 USD (232 957 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (23.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.69 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
13.22%
Massimo carico di deposito:
21.25%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
48 (44.04%)
Short Trade:
61 (55.96%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.76 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-4.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-27.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.13 USD (6)
Crescita mensile:
-1.87%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.48 USD
Massimale:
100.40 USD (49.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.72% (100.40 USD)
Per equità:
10.90% (18.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 107
GBPUSD 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -83
GBPUSD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -83K
GBPUSD 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Non ci sono recensioni
2025.09.09 07:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 07:29
Share of trading days is too low
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 19:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 19:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 19:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.30 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 19:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
