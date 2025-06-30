- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
59 (54.12%)
Loss Trade:
50 (45.87%)
Best Trade:
12.16 USD
Worst Trade:
-12.39 USD
Profitto lordo:
151.60 USD (149 783 pips)
Perdita lorda:
-234.43 USD (232 957 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (23.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.69 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
13.22%
Massimo carico di deposito:
21.25%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
48 (44.04%)
Short Trade:
61 (55.96%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.76 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-4.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-27.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.13 USD (6)
Crescita mensile:
-1.87%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.48 USD
Massimale:
100.40 USD (49.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.72% (100.40 USD)
Per equità:
10.90% (18.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-83
|GBPUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-83K
|GBPUSD
|40
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.16 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +23.69 USD
Massima perdita consecutiva: -27.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Non ci sono recensioni