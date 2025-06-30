SegnaliSezioni
Sui Cheung Tam

MANYAN

Sui Cheung Tam
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 12%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 482
Profit Trade:
981 (66.19%)
Loss Trade:
501 (33.81%)
Best Trade:
4 777.41 HKD
Worst Trade:
-2 314.82 HKD
Profitto lordo:
66 643.07 HKD (968 417 pips)
Perdita lorda:
-58 189.86 HKD (1 952 013 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (395.25 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
6 785.13 HKD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
37.23%
Massimo carico di deposito:
22.74%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
186
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
981 (66.19%)
Short Trade:
501 (33.81%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
5.70 HKD
Profitto medio:
67.93 HKD
Perdita media:
-116.15 HKD
Massime perdite consecutive:
13 (-15 738.83 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-15 738.83 HKD (13)
Crescita mensile:
1.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.41 HKD
Massimale:
15 738.83 HKD (17.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.67% (15 738.83 HKD)
Per equità:
18.05% (13 199.75 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 1447
BTCUSD+ 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 888
BTCUSD+ 201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 50K
BTCUSD+ -1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 777.41 HKD
Worst Trade: -2 315 HKD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +395.25 HKD
Massima perdita consecutiva: -15 738.83 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 11:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 06:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 00:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 23:01
Share of trading days is too low
