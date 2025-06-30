- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
104 (65.82%)
Loss Trade:
54 (34.18%)
Best Trade:
348.39 CAD
Worst Trade:
-477.28 CAD
Profitto lordo:
3 652.72 CAD (307 412 pips)
Perdita lorda:
-2 867.04 CAD (172 905 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (418.52 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
588.77 CAD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
15.94%
Massimo carico di deposito:
9.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
74 (46.84%)
Short Trade:
84 (53.16%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
4.97 CAD
Profitto medio:
35.12 CAD
Perdita media:
-53.09 CAD
Massime perdite consecutive:
6 (-109.82 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-757.38 CAD (4)
Crescita mensile:
6.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
443.21 CAD
Massimale:
1 178.78 CAD (67.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.66% (1 178.78 CAD)
Per equità:
4.60% (529.73 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|46
|BTCUSD
|28
|GBPUSD.i
|15
|USDJPY.i
|15
|EURAUD.i
|13
|EURUSD.i
|11
|GBPJPY.i
|9
|GBPAUD.i
|5
|USDCHF.i
|3
|EURJPY.i
|3
|NZDUSD.i
|2
|NZDJPY.i
|2
|AUDUSD.i
|2
|XAGUSD.i
|2
|CHFJPY.i
|1
|EURNZD.i
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|227
|BTCUSD
|203
|GBPUSD.i
|40
|USDJPY.i
|-151
|EURAUD.i
|-53
|EURUSD.i
|92
|GBPJPY.i
|-67
|GBPAUD.i
|-62
|USDCHF.i
|64
|EURJPY.i
|49
|NZDUSD.i
|-76
|NZDJPY.i
|-13
|AUDUSD.i
|19
|XAGUSD.i
|448
|CHFJPY.i
|-3
|EURNZD.i
|-107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|1.9K
|BTCUSD
|132K
|GBPUSD.i
|550
|USDJPY.i
|-630
|EURAUD.i
|6
|EURUSD.i
|690
|GBPJPY.i
|-232
|GBPAUD.i
|-304
|USDCHF.i
|491
|EURJPY.i
|251
|NZDUSD.i
|-188
|NZDJPY.i
|-154
|AUDUSD.i
|165
|XAGUSD.i
|276
|CHFJPY.i
|-6
|EURNZD.i
|-557
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +348.39 CAD
Worst Trade: -477 CAD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +418.52 CAD
Massima perdita consecutiva: -109.82 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
