Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips39

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2025 20%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
104 (65.82%)
Loss Trade:
54 (34.18%)
Best Trade:
348.39 CAD
Worst Trade:
-477.28 CAD
Profitto lordo:
3 652.72 CAD (307 412 pips)
Perdita lorda:
-2 867.04 CAD (172 905 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (418.52 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
588.77 CAD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
15.94%
Massimo carico di deposito:
9.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
74 (46.84%)
Short Trade:
84 (53.16%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
4.97 CAD
Profitto medio:
35.12 CAD
Perdita media:
-53.09 CAD
Massime perdite consecutive:
6 (-109.82 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-757.38 CAD (4)
Crescita mensile:
6.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
443.21 CAD
Massimale:
1 178.78 CAD (67.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.66% (1 178.78 CAD)
Per equità:
4.60% (529.73 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 46
BTCUSD 28
GBPUSD.i 15
USDJPY.i 15
EURAUD.i 13
EURUSD.i 11
GBPJPY.i 9
GBPAUD.i 5
USDCHF.i 3
EURJPY.i 3
NZDUSD.i 2
NZDJPY.i 2
AUDUSD.i 2
XAGUSD.i 2
CHFJPY.i 1
EURNZD.i 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 227
BTCUSD 203
GBPUSD.i 40
USDJPY.i -151
EURAUD.i -53
EURUSD.i 92
GBPJPY.i -67
GBPAUD.i -62
USDCHF.i 64
EURJPY.i 49
NZDUSD.i -76
NZDJPY.i -13
AUDUSD.i 19
XAGUSD.i 448
CHFJPY.i -3
EURNZD.i -107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i 1.9K
BTCUSD 132K
GBPUSD.i 550
USDJPY.i -630
EURAUD.i 6
EURUSD.i 690
GBPJPY.i -232
GBPAUD.i -304
USDCHF.i 491
EURJPY.i 251
NZDUSD.i -188
NZDJPY.i -154
AUDUSD.i 165
XAGUSD.i 276
CHFJPY.i -6
EURNZD.i -557
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +348.39 CAD
Worst Trade: -477 CAD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +418.52 CAD
Massima perdita consecutiva: -109.82 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sure Pips39
80USD al mese
20%
0
0
USD
10K
CAD
13
0%
158
65%
16%
1.27
4.97
CAD
10%
1:500
