- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
115 (70.98%)
Loss Trade:
47 (29.01%)
Best Trade:
41.04 USD
Worst Trade:
-39.78 USD
Profitto lordo:
491.64 USD (404 755 pips)
Perdita lorda:
-398.58 USD (227 799 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (100.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.11 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
15.91%
Massimo carico di deposito:
60.42%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
75 (46.30%)
Short Trade:
87 (53.70%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
4.28 USD
Perdita media:
-8.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-64.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.31 USD (6)
Crescita mensile:
4.90%
Previsione annuale:
59.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.82 USD
Massimale:
92.82 USD (9.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.26% (92.61 USD)
Per equità:
4.92% (48.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|13
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|48
|USDJPY
|-27
|GBPUSD
|13
|EURAUD
|-4
|EURUSD
|20
|GBPJPY
|-4
|GBPAUD
|-7
|USDCHF
|18
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|-4
|AUDUSD
|5
|XAGUSD
|41
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|172K
|USDJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|542
|EURAUD
|-78
|EURUSD
|732
|GBPJPY
|-92
|GBPAUD
|-286
|USDCHF
|501
|EURJPY
|241
|NZDUSD
|-152
|NZDJPY
|-164
|AUDUSD
|165
|XAGUSD
|273
|CHFJPY
|-2
|EURNZD
|-461
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.04 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +100.11 USD
Massima perdita consecutiva: -64.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 1628
|
Exness-MT5Real3
|4.08 × 900
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.29 × 235
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
