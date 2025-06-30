SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sure Pips16
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips16

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 86 USD al mese
crescita dal 2025 5%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
115 (70.12%)
Loss Trade:
49 (29.88%)
Best Trade:
41.30 USD
Worst Trade:
-40.30 USD
Profitto lordo:
469.96 USD (322 803 pips)
Perdita lorda:
-422.52 USD (171 265 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (93.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.40 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
16.01%
Massimo carico di deposito:
22.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
75 (45.73%)
Short Trade:
89 (54.27%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
4.09 USD
Perdita media:
-8.62 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-69.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.69 USD (6)
Crescita mensile:
1.86%
Previsione annuale:
22.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.51 USD
Massimale:
116.46 USD (11.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.90% (116.39 USD)
Per equità:
7.04% (65.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 51
BTCUSD 28
USDJPY 16
GBPUSD 15
EURAUD 13
EURUSD 11
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -38
BTCUSD 44
USDJPY -29
GBPUSD 15
EURAUD -2
EURUSD 19
GBPJPY -4
GBPAUD -6
USDCHF 18
EURJPY 5
NZDUSD -5
NZDJPY -4
AUDUSD 5
XAGUSD 40
CHFJPY 0
EURNZD -11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -985
BTCUSD 153K
USDJPY -1.2K
GBPUSD 568
EURAUD 1
EURUSD 680
GBPJPY -143
GBPAUD -278
USDCHF 496
EURJPY 258
NZDUSD -153
NZDJPY -153
AUDUSD 158
XAGUSD 266
CHFJPY -7
EURNZD -602
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.30 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +93.40 USD
Massima perdita consecutiva: -69.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.01 × 93
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 1038
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
3.90 × 16891
RoboForex-ECN
4.00 × 743
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
XM.COM-MT5
4.38 × 299
Darwinex-Live
4.57 × 475
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ValutradesSeychelles-Live
5.88 × 8
VantageInternational-Live 4
5.92 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

 

💹Expert Trader

💹Very Low SL

💹Auto Copy Trading

💹90% Accuracy of Trading

💹Real Passive income

💹Custom Fixed lot use 

💹+10 Years of Experience

 

Telegram __ Admin & Owner:

@Profxanalysis1

 

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl

 


Non ci sono recensioni
2025.09.17 05:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 03:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 01:01
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.25% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sure Pips16
86USD al mese
5%
0
0
USD
949
USD
13
0%
164
70%
16%
1.11
0.29
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.