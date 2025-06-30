SegnaliSezioni
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips13

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 85 USD al mese
crescita dal 2025 7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
110 (67.90%)
Loss Trade:
52 (32.10%)
Best Trade:
35.40 EUR
Worst Trade:
-34.33 EUR
Profitto lordo:
401.27 EUR (322 264 pips)
Perdita lorda:
-327.23 EUR (171 169 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (81.07 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
81.07 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
15.20%
Massimo carico di deposito:
17.67%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
75 (46.30%)
Short Trade:
87 (53.70%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.46 EUR
Profitto medio:
3.65 EUR
Perdita media:
-6.29 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-58.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-58.97 EUR (6)
Crescita mensile:
3.97%
Previsione annuale:
48.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.18 EUR
Massimale:
82.34 EUR (8.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.23% (82.34 EUR)
Per equità:
4.39% (43.43 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 49
BTCUSD 28
USDJPY 16
GBPUSD 15
EURAUD 13
EURUSD 11
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2
BTCUSD 43
USDJPY -28
GBPUSD 15
EURAUD -1
EURUSD 19
GBPJPY -4
GBPAUD -6
USDCHF 18
EURJPY 5
NZDUSD -6
NZDJPY -3
AUDUSD 4
XAGUSD 39
CHFJPY 0
EURNZD -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 130
BTCUSD 151K
USDJPY -1.2K
GBPUSD 580
EURAUD 4
EURUSD 712
GBPJPY -141
GBPAUD -292
USDCHF 501
EURJPY 258
NZDUSD -181
NZDJPY -152
AUDUSD 160
XAGUSD 266
CHFJPY -7
EURNZD -456
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.40 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +81.07 EUR
Massima perdita consecutiva: -58.97 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 10
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.48 × 124
TMGM.TradeMax-Live10
1.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 121
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real16
2.00 × 2
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Varchev-Real
3.47 × 17
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sure Pips13
85USD al mese
7%
0
0
USD
1.1K
EUR
13
0%
162
67%
15%
1.22
0.46
EUR
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.