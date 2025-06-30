- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
103 (63.58%)
Loss Trade:
59 (36.42%)
Best Trade:
39.84 USD
Worst Trade:
-40.38 USD
Profitto lordo:
446.40 USD (333 006 pips)
Perdita lorda:
-391.26 USD (168 806 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (91.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.72 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
16.12%
Massimo carico di deposito:
17.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
75 (46.30%)
Short Trade:
87 (53.70%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
4.33 USD
Perdita media:
-6.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-25.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.90 USD (6)
Crescita mensile:
4.48%
Previsione annuale:
54.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.03 USD
Massimale:
100.03 USD (9.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.90% (100.03 USD)
Per equità:
4.75% (47.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|13
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-16
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|-29
|GBPUSD
|10
|EURAUD
|-4
|EURUSD
|17
|GBPJPY
|-7
|GBPAUD
|-8
|USDCHF
|17
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|-6
|NZDJPY
|-4
|AUDUSD
|4
|XAGUSD
|38
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-538
|BTCUSD
|166K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|329
|EURAUD
|-233
|EURUSD
|570
|GBPJPY
|-333
|GBPAUD
|-387
|USDCHF
|449
|EURJPY
|200
|NZDUSD
|-214
|NZDJPY
|-177
|AUDUSD
|134
|XAGUSD
|251
|CHFJPY
|-19
|EURNZD
|-608
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.84 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +91.72 USD
Massima perdita consecutiva: -25.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
itexsys-Platform
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 183
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
77 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
