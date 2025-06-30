- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
50 (81.96%)
Loss Trade:
11 (18.03%)
Best Trade:
8.89 AUD
Worst Trade:
-46.16 AUD
Profitto lordo:
95.84 AUD (34 015 pips)
Perdita lorda:
-185.54 AUD (70 681 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (35.24 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
35.24 AUD (15)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
195.54%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
29 (47.54%)
Short Trade:
32 (52.46%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-1.47 AUD
Profitto medio:
1.92 AUD
Perdita media:
-16.87 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-43.54 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-46.85 AUD (2)
Crescita mensile:
-99.99%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.48 AUD
Massimale:
133.25 AUD (99.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
98.39% (43.26 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|29
|USDJPY
|12
|EURUSD
|8
|XAGUSD
|7
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-43
|USDJPY
|-13
|EURUSD
|3
|XAGUSD
|-25
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-35K
|USDJPY
|-567
|EURUSD
|298
|XAGUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|439
|USDCAD
|542
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.89 AUD
Worst Trade: -46 AUD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.24 AUD
Massima perdita consecutiva: -43.54 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FundingTradersGroup-Server
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.40 × 788
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.73 × 223
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 13
|
GMI3-Real
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.00 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|1.17 × 115
|
xChief-MT5
|1.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|1.48 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.74 × 187
|
OxSecurities-Live
|1.89 × 168
|
VantageFX-Live
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|3.00 × 1
|
XMGlobalMU-MT5 6
|3.33 × 6
|
Exness-MT5Real36
|3.56 × 9
|
Exness-MT5Real32
|3.59 × 147
|
Exness-MT5Real5
|3.69 × 52
|
Exness-MT5Real2
|4.70 × 232
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|5.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.01 × 118
