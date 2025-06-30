- Crescita
Trade:
412
Profit Trade:
214 (51.94%)
Loss Trade:
198 (48.06%)
Best Trade:
839.50 USD
Worst Trade:
-264.00 USD
Profitto lordo:
21 438.61 USD (561 043 pips)
Perdita lorda:
-18 219.81 USD (430 838 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (946.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 060.05 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
6.61%
Massimo carico di deposito:
7.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
315 (76.46%)
Short Trade:
97 (23.54%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
7.81 USD
Profitto medio:
100.18 USD
Perdita media:
-92.02 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-453.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-818.50 USD (4)
Crescita mensile:
-7.43%
Previsione annuale:
-90.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
291.01 USD
Massimale:
1 518.78 USD (27.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.07% (350.00 USD)
Per equità:
6.63% (293.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_ORB
|311
|US100
|29
|US100SEP.ORB
|27
|US100DEC.ORB
|21
|US100JUN.ORB
|9
|GBPAUD_ORB
|9
|GBPJPY_ORB
|5
|AUDCAD_ORB
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_ORB
|1.4K
|US100
|-545
|US100SEP.ORB
|2.5K
|US100DEC.ORB
|-104
|US100JUN.ORB
|90
|GBPAUD_ORB
|17
|GBPJPY_ORB
|-73
|AUDCAD_ORB
|-5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_ORB
|21K
|US100
|-23K
|US100SEP.ORB
|128K
|US100DEC.ORB
|-2K
|US100JUN.ORB
|5.9K
|GBPAUD_ORB
|644
|GBPJPY_ORB
|-841
|AUDCAD_ORB
|-21
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +839.50 USD
Worst Trade: -264 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +946.80 USD
Massima perdita consecutiva: -453.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
