Yoke Setiawan Endarto

X3nofollow

Yoke Setiawan Endarto
0 recensioni
Affidabilità
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2024 354%
OrbiTradeSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
412
Profit Trade:
214 (51.94%)
Loss Trade:
198 (48.06%)
Best Trade:
839.50 USD
Worst Trade:
-264.00 USD
Profitto lordo:
21 438.61 USD (561 043 pips)
Perdita lorda:
-18 219.81 USD (430 838 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (946.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 060.05 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
6.61%
Massimo carico di deposito:
7.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
315 (76.46%)
Short Trade:
97 (23.54%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
7.81 USD
Profitto medio:
100.18 USD
Perdita media:
-92.02 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-453.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-818.50 USD (4)
Crescita mensile:
-7.43%
Previsione annuale:
-90.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
291.01 USD
Massimale:
1 518.78 USD (27.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.07% (350.00 USD)
Per equità:
6.63% (293.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ORB 311
US100 29
US100SEP.ORB 27
US100DEC.ORB 21
US100JUN.ORB 9
GBPAUD_ORB 9
GBPJPY_ORB 5
AUDCAD_ORB 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ORB 1.4K
US100 -545
US100SEP.ORB 2.5K
US100DEC.ORB -104
US100JUN.ORB 90
GBPAUD_ORB 17
GBPJPY_ORB -73
AUDCAD_ORB -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ORB 21K
US100 -23K
US100SEP.ORB 128K
US100DEC.ORB -2K
US100JUN.ORB 5.9K
GBPAUD_ORB 644
GBPJPY_ORB -841
AUDCAD_ORB -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +839.50 USD
Worst Trade: -264 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +946.80 USD
Massima perdita consecutiva: -453.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

test only - do not follow
Non ci sono recensioni
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 07:34
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.45% of days out of 413 days of the signal's entire lifetime.
